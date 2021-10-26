【TOPick診症室】轉季天氣易誘發鼻敏感　中醫教茶療及穴位紓緩

轉季天氣容易鼻敏感發作，坊間治療鼻敏感以洗鼻及服用抗敏感藥為主，但中醫角度轉季令患者適應環境能力低，注重以調理方法增強患者的抵抗力，以加強抵禦細菌及病毒的能力。

註冊中醫師翁霆耀接受TOPick訪問指，鼻敏感臨床上主要分成四類，分別是肺氣虛寒、脾胃氣虛、腎氣虧虛及肺經伏熱。患者除了出現鼻塞、流鼻水等病徵外，患者更可能出現怕冷、胃脹、喉嚨痛或鼻涕帶黃。中醫需要針對患者的病情對症下藥，一般透過藥物、針灸或者穴位敷貼治療患者。

在病後調理之外，中醫亦建議「高危」的患者可通過日常飲食減低病發的機會，中醫認為在一年陽氣最旺盛及寒氣最重的時候，透過藥物對穴位的刺激達致溫陽，能鼓動鼻敏感患者體內正氣的功效，是舉稱為「天灸」。翁霆耀指出，即使市民錯過了「天灸」，亦可通過日常按壓4個穴位紓緩鼻敏感。如欲了解更多預防鼻敏感的方法，詳細內容，密切留意日星期一晚10時的《TOPick診症室》。

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記者：陳麗娜