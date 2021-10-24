【疫苗接種】大澳外展隊為居民打針　聶德權強調交通不便非削弱保護長者權利藉口

▲ 大澳外展隊為居民打針，聶德權強調交通不便非削弱保護長者權利藉口。

本港逾458人接種第一劑疫苗，惟長者接種率低，成為達成全民接種目標的一大難題，為方便居住離島的居民及長者接種，當局特意安排外展隊到大澳。公務員事務局局長聶德權指，疫情下離島遊人急增，接種新冠疫苗保護社區長者及居民最為重要。

聶德權今（24日）在社交網站發文表示，現時離島人口超過18萬，長者佔16%，為免離島長者要「搭車又搭船」出外，舟車勞頓才能接種疫苗，我們特意安排外展隊到離島提供一站式接種服務，早前為大澳127位居民及長者接種，周六（30日）會再接再厲，到坪洲、梅窩，盼望市民把握機會，盡快打疫苗。

他又提到，大澳居民、72歲的陸太早前趁著外展隊到來，與丈夫一同接種疫苗，指陸太做清潔工，要接觸好多人，擔心會受感染，不過最就近的社區疫苗接種中心在東涌，坐巴士或船都要一小時，對於長者非常不便，大大減低她和丈夫的接種意慾。

直至得知有外展接種服務，健康講座，見醫生後才接種，她指「今次有醫生在場，我們安心好多。醫生在場，我可以問過明白，等他檢查下我是否適合接種。」陸太最希望接種後，日後能與丈夫出外旅遊。

聶德權強調，交通不便，絕對不是削弱保護長者權利的藉口，期望今次由離島民政事務處與地區組織齊起動的外展接種，能便利更多離島區居民、長者接種疫苗，盡快保護好自己。

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記者：陳麗娜