【學生發明】中學生創「智能認藥機」減長者食錯藥風險　深水埗明哥大讚：學以致用

▲ 天主教慈幼會伍少梅中學學生發明「智能認藥機」，盼減低長者食錯藥的風險。

不少長者需要服用多種藥物，一不留神容易「食錯藥」。深水埗明哥於Facebook專頁「北河同行」分享，三名來自天主教慈幼會伍少梅中學的學生，帶同自創的「智能認藥機」來探訪明哥及長者，盼了解老人家食藥時的實際需要。明哥大讚學生的發明，指他們能夠學以致用，改善長者生活。

盼減低長者食錯藥風險

「北河同行」專頁今日（24日）分享天主教慈幼會伍少梅中學學生來訪的經歷。三名學生帶同他們創作的「智能認藥機」探訪明哥及長者，望了解更多長者日常食藥時的實際需要及所面對的困難。

據天主教慈幼會伍少梅中學校網資料，學生參加了匯豐香港社區夥伴計劃中的社區創科編程馬拉松，憑作品「智能認藥機」進入比賽二十強。團隊早前拍片闡述創作理念，學生彭炫康表示，留意到身邊的長者每日需要服用多種藥物，但藥物有不同顏色及形狀，某些視力欠佳的長者難以分辨它們，便發明「智能認藥機」，盼減低長者食錯藥的風險。

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可辨識十種藥物

「智能認藥機」包含人工智能及機器學習的元素，學生殷偉濤指，學校在暑假時安排了相關課程，讓他們了解AI鏡頭的運作原理，以及編寫程式的方法。機器經改良後，由最初只能辨認兩種藥物，增加至最多十種，包括胃藥及止痛藥等。

機器用法簡單，學生莊啟維示範將藥物放到認藥機的智能鏡頭前方，待它辨識藥物之後，便會發送短訊到使用者的手機，顯示藥物的種類及服用資訊。團隊相信科技可以改變未來：

希望可以應用所學，為長者改善生活質素，進行創意發明，令世界變得更加美好。

明哥大讚學生的發明，認為他們能夠學以致用，用心將知識及對長者的關顧結合，為改善長者生活出力。

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責任編輯︰王明芳