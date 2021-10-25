【BACK TO THE NEW SKOOL】馮允謙自爆讀書已聽衛蘭　Janice+Jay台上多次相擁

▲ 衛蘭（Janice）和馮允謙（Jay）齊齊受訪。

衛蘭（Janice）和馮允謙（Jay）於10月23及24日在九展舉行一連兩場《BACK TO THE NEW SKOOL》音樂會，吸引大批樂迷到場欣賞。

音樂風格相近的衛蘭和馮允謙恰巧也是雙生兒，二人罕有地於台上分享年少時的自己，並獻唱多首歌曲令樂迷聽出耳油。

Janice和Jay的音樂會尾場吸引不少嘉賓前來欣賞，包括RubberBand主音繆浩昌（6號）及太太呂甜、鄭欣宜、鍾舒漫、曾比特（Mike）等，十分熱鬧！

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Janice和Jay於合作愉快，二人多次於台上相擁及拖手，表達感激之情。

Jay表示非常開心，「今次是我第二次開Star Hall，很幸運可以跟Janice合作。我記得讀書時期是有聽Janice的歌。Janice回應：「你這樣說，其實我不是很老的。」Jay隨即補解釋：「只是我有聽她的歌，我知道她也有聽我的歌。」

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Janice感慨指：「其實我也很久沒有做騷，當我知道可以跟Jay Fung一起開騷時，我便大叫：『Daxn Yeah！』應該大家也知道我們都是孖生的。」

Jay指出：「剛才的影片內有年少時的Janice和Jill，也有我和弟弟Tim，Tim今天（24日）沒有來因為他昨天（23日）已來看，看畢我跳舞後便說第二場不想來，因為我跳得很醜。我父母也有來，他們是特意回來看我這場騷，多謝他們！爸爸在家看我練舞時，因為在沒有音樂的情況下跳，他表示笑到肚痛，並叫我不要跳舞。但我會繼續努力的。」

Janice說：「別人說孖生的人永遠都是有一個外向，另一個則是內向的人。」

Jay則謂：「我是耐看還是內向？我覺得自己是內向的，雖然我可以跟別人說很多話，但我在家寫歌時是可以完全將自己困在房間內，一、兩星期就是自己在寫歌。」Janice覺得：「我也是很內向的。」Jay透露：「為了符合今次這個主題，我們將小時候聽的歌曲或喜歡的音樂都放在這個騷內。」

▲ （陳詠琪 攝）

衛蘭Jay Fung惺惺相惜

Janice和Jay完騷後齊齊接受TOPick訪問，二人不約而同地高呼：「So happy！」

Jay坦言：「非常感恩！我知道開騷是很難的，今年很幸運可以開第四個騷，之前我入行十年，但一個騷也沒有開過，對我來說真的是一件很需要珍惜的事。今次可以跟Janice一起開演唱會，是一個很開心的經歷，我很喜歡她的聲音，加上讀書時期會聽她的歌，覺得她很Talent。」

Janice大讚Jay：「透過這個騷我發現Jay是一個很出色的作曲人，他寫的歌很正，今晚（24日）的每一首歌都很正。真的沒太多男歌手可以唱到那些Runs，我覺得我們很合襯，所選的歌只有他可以唱到。」

▲ （陳詠琪 攝）

Jay說：「今次有很多大挑戰，今次需要跳舞，但我跳舞不好，而且記Steps很差。今次我們互相唱對方的歌，亦需要記很多歌詞。」

Janice認為：「我在台上有Jay陪住我便沒那麼害怕。（為何不跟Jay一起跳勁舞？）跳勁舞不襯我的歌，我的歌很Chill。」

Jay隨即道：「不要緊，我幫你寫一些不Chill的歌、一些快歌。（跳舞時台下反應很好，有何感同？）坦白說，我不知道台上的反應是取笑我還是真的覺得我跳得好看，我不懂得分辨。我會視作為一個新嘗試，去挑戰一些新事物。」

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Janice覺得今次合作得很開心，「我們對音樂的Taste都很相似。他有R&B的風格，所以我們合唱可有更多嘗試。他跟我一樣不懂得看中文，加上大家也是孖生，我們有很多共通點，在台上他可給予我安全感。」

今次的合作令Jay認識更多Janice對音樂的知識，「她很清楚每件事，對音樂很執著，加上她很了解自己的聲音並懂得去運用，今次跟她合作真的學習了很多。」

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問到未來的音樂大計？Jay透露：「我今年會推出唱片，歌曲差不多錄好了，很興奮。看見製作的Post-production，看見唱片覺得是超靚，很期待跟大家分享。我希望明年也有機會開騷，Solo Show也在考慮中。公司開，我會做的。」

Janice則說：「我自己也在籌備新專輯，下星期也有很期待的Jazz Augusta的騷，明天會開始籌備。」

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記者：梁樂欣