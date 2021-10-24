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政圈運動健將紛落場　誰跑得最快？

政治 18:08 2021/10/24

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

今次是陳浩濂第17次參加半馬賽事。（陳浩濂Facebook圖片）

萬眾期待的渣打馬拉松終復辦，政圈多位運動健將亦有落場，包括早前腳傷仍上陣的公務員事務局局長聶德權、半馬「老將」財經及庫務局副局長陳浩濂，以及民建聯立法會議員鄭泳舜等。

聶德權、陳浩濂和鄭泳舜均是參加半馬賽事，因腳傷原只期望「跑得晒」的聶德權，和鄭泳舜均以2小時17分完成賽事。至於陳浩濂，則以2小時40分鐘完賽。陳浩濂說，今屆比上次跑時慢了些，因為近幾星期比較忙，休息同操練都不太夠，自言對今日臨場表現已好滿意，「最重要是開心健康地完成21公里，明天精精神神返工。」

不說不知，原來今次已經是陳浩濂第17次參加半馬，他笑言，自己今日在茶餐廳吃完一個早午餐都完全沒罪疚感，又稱希望香港疫情繼續受控，本地大型活動能繼續復辦。

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鄭泳舜就說，2小時17分完賽，對自己有一個不錯的交代，又稱首次在秋天參加渣馬，認為天氣非常適合跑步。他又指，今次主辦單位和政府做了大量準備工作，例如要求選手做好防疫措施，認為其他大型活動的舉辦單位可借鑒。

參加馬拉松的，還有64歲的新思維主席狄志遠，雖然他誤報了全馬，但仍堅持參賽，稱想看看這個這個年紀還可以「跑得幾遠」，最終他以5小時56分鐘完成賽事（大會時限是6小時），狄志遠話，工作人員已開始收拾場地，但自己仍未到終點，自言是「最後那幾個」。

此外，自由黨區議員楊哲安亦有落場參加10公里賽事，其太太張新悅及四位千金均到場為其打氣。

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撰文 : 傅流螢

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