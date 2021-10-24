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想走走不了？　黃國健：在「火線」十多年很想休息

政治 18:31 2021/10/24

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

黃國健（右一）開設新辦事處，圖左為鄧家彪。（鄧家彪Facebook）

立法會換屆選舉提名期本月30日展開，政界盛傳多名「老將」要「坐多一陣」，其中包括工聯會立法會議員黃國健。一直稱想退休的黃國健昨在屆尾突在觀塘增設議員辦事處，難道真的要留多一屆？

黃國健今日再次強調，希望在本屆立法會任期結束後退休，他形容，自己在「火線」十多年，目前很想休息，但是，最終仍要看工聯會決定，指理事會本月底將開會商討。

至於為何突然增設議辦，黃國健解釋道，以前租不到地方，現在找到地方是機不可失，因此「租咗先」。他希望，工聯會在九龍東的服務可持續，即使自己不是下一屆當區直選議員，工聯會亦可能有人接棒。署理行政長官李家超與中聯辦九龍工作部副部長祝小東等出席開幕儀式。

事實上，黃國健早前在其工作報告上明言，今年會將薪火交予工聯會九龍東總幹事鄧家彪，今次增設議辦，料日後亦是供鄧家彪所用。

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撰文 : 傅流螢

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