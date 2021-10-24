陳柏宇親到個唱海報車打卡　Jason開騷擔憂聲帶有事

▲ 陳柏宇為開騷而操練。

即將於12月10日至11日舉行《陳柏宇Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum》的陳柏宇（Jason），最近密鑼緊鼓籌備個唱。今次紅館演唱會以「Fight For 」為主題，此時此刻的Jason自然是為個唱而奮鬥，不過他最著緊的還是曾經受損的聲帶。

自出道以來，Jason曾兩度聲帶受損，影響了演唱工作， Jason坦言或多或少有陰影，現在每日學唱歌都會監察聲帶狀態，好好保護聲帶。

Jason深明能夠唱好歌不是一朝一夕的事，自己不但要唱好每首歌，更想追求變化，他說：「唱歌係無止境，好希望幾年後可以令自己更容易處理要唱嘅歌，因為自己啲歌比較難唱，亦希望聲線上有變化，man啲，可以駕馭每一首歌。我覺得聲線是應該同人成長一樣，隨年紀有不同變化。」

演唱會離不開的話題，當然還有Show肌環節，Jason上次在紅館開唱赤膊兼大Show麒麟臂，今次粉絲們自然期待可以再有機會見到。

不過Jason卻大賣關子，卻坦言只要不用工作，他都會去做Gym，心態輕鬆。「今次演唱會最追求唔係呢方面，但運動的確對自己體能同心態有益，所以有時間就會做Gym，而節食係想健康，因為為演唱會準備會多咗時間出面食飯，相對食嘅嘢會無咁健康。」

▲ 預告或會再騷肌。

除了網上宣傳外，唱片公司亦在港九各地為個唱進行宣傳造勢，而Jason早前趁空檔也特地去打卡留念，更說：「呢個個唱海報喺聽日嘅優先發售前出街，除咗為咗宣傳外，當中嘅宣傳句語『你為了甚麼而奮鬥？』亦想激勵大家繼續為自己嘅目標而奮鬥，喺鬧市中為大家帶嚟力量！」

同場加映：楊潮凱訪問