陳柏宇親到個唱海報車打卡　Jason開騷擔憂聲帶有事

▲ 陳柏宇為開騷而操練。

即將於12月10日至11日舉行《陳柏宇Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum》的陳柏宇(Jason),最近密鑼緊鼓籌備個唱。今次紅館演唱會以「Fight For 」為主題,此時此刻的Jason自然是為個唱而奮鬥,不過他最著緊的還是曾經受損的聲帶。

自出道以來,Jason曾兩度聲帶受損,影響了演唱工作, Jason坦言或多或少有陰影,現在每日學唱歌都會監察聲帶狀態,好好保護聲帶。

Jason深明能夠唱好歌不是一朝一夕的事,自己不但要唱好每首歌,更想追求變化,他說:「唱歌係無止境,好希望幾年後可以令自己更容易處理要唱嘅歌,因為自己啲歌比較難唱,亦希望聲線上有變化,man啲,可以駕馭每一首歌。我覺得聲線是應該同人成長一樣,隨年紀有不同變化。」

演唱會離不開的話題,當然還有Show肌環節,Jason上次在紅館開唱赤膊兼大Show麒麟臂,今次粉絲們自然期待可以再有機會見到。

不過Jason卻大賣關子,卻坦言只要不用工作,他都會去做Gym,心態輕鬆。「今次演唱會最追求唔係呢方面,但運動的確對自己體能同心態有益,所以有時間就會做Gym,而節食係想健康,因為為演唱會準備會多咗時間出面食飯,相對食嘅嘢會無咁健康。」

▲ 預告或會再騷肌。

除了網上宣傳外,唱片公司亦在港九各地為個唱進行宣傳造勢,而Jason早前趁空檔也特地去打卡留念,更說:「呢個個唱海報喺聽日嘅優先發售前出街,除咗為咗宣傳外,當中嘅宣傳句語『你為了甚麼而奮鬥?』亦想激勵大家繼續為自己嘅目標而奮鬥,喺鬧市中為大家帶嚟力量!」

