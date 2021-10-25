【詐騙保險】廉署揭集團招癌病人頂包騙危疾保2600萬 　保險高層聘青年作「下線」呃5100萬佣金

▲ 廉署執行處總調查主任陳家樑（右）表示，廉署上月揭發集團式的危疾保險虛假索償個案，騙取保險公司共2600萬元。（梁偉榮攝）

廉署發現近期涉及保險業的貪污情況，愈趨複雜及集團化。有不法代理替保單持有人買危疾保險，再招攬外貌、年紀相若癌症病人的患病證明「頂包」，詐騙保險公司共2,600萬元理賠金。亦有保險公司高層招攬欠工作經驗的青年作為「下綫」，以「射單」手法騙佣金及洗黑錢，涉款逾5,100萬元。

執行處總調查主任陳家樑稱，廉署上月採取執法行動，揭發集團式的危疾保險虛假索償個案，騙取保險公司一共2,600萬元。案件涉及2017年至去年購買的4份保單，最高賠償額的保單為900萬元，有2間本地醫院、3間醫療機構及2間內地醫院涉案。當中拘捕4名本地人，包括保險代理、保單持有人、中間人及癌症病患者。

代理先替保單持有人購買一份高賠償額的危疾保險，之後透過中間人安排一名與保單持有人外貌、年紀相若的癌症病人，代理則帶同保單持有人的身份證明文件，陪同癌症病患者到醫院進行身體檢查，抽取樣本化驗，以獲取患淋巴癌證明，詐騙保險公司，使保單持有人獲理賠約900萬元。

陳家樑稱，代理從中收取賄款約200萬元；而保單持有人、中間人及癌症病患者，亦分別獲得酬勞數萬元至數百萬元不等。最終保險公司安排保單持有人到醫院化驗，發現跟事實不符才揭發事件。

另一詐騙集團規模更大，被捕及接見人士有22人，涉及1名保險公司前區域總監、3名前分行經理及18名下綫，年齡介乎25歲至57歲，集團共詐騙兩間保險公司約5,100萬元佣金。集團主腦刻意招聘無工作經驗的年輕人成為下綫，指明他們不用銷售保單，只需提供出糧戶口及銀行密碼等資料，每人每月便可收取報酬由2,000至5,000元不等，而相關佣金則由落入集團手中。

調查發現2018至去年間，集團共向2間保險公司，訛稱經18名下綫銷售保單多達480份，騙取約5,100萬元佣金。陳家樑指，相信集團先墊支保費4,200萬元，再騙取金額更高的佣金；由於案件涉及保險公司高層，不排除有其他高層涉案。

執行處首席調查主任張家寶指，估計涉案人士同時以「假單」手法，訛稱保險公司有免費保單送給客戶等，利用謊言促使保險公司批出大額保單，從而騙取更多佣金及獎金。

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記者：蘇文軒