【培僑信義學校】培僑開辦深圳一條龍港人子弟學校　港生佔8成課程9成似本港

▲ 培僑信義學校總校長吳育智表示，學校兼辦香港中學文憑試課程、內地課程、國際課程包括國際預科等。（陳靜儀攝）

為配合粵港澳大灣區戰略發展及促進深港青年融合，深圳首間12年制「一條龍」港人子弟學校「深圳香港培僑書院龍華信義學校」（簡稱培僑信義學校）已於今年9月開學，約1,200名學生之中，港生佔約8成，提供的香港課程跟本港有「9成相似」，同時吸納內地課程的強項。總校長透露，約7成教師擁有香港教師資格，部分更來自傳統英中或熱門小學，校方收到逾1,200份申請表，教師質素比預期高。

小學學費12萬起 較國際校吸引

深圳培僑信義學校是由香港傳統愛國辦學團體培僑教育機構，與內地信義集團合辦的民辦學校，位於深圳龍華區，鄰近高鐵站。小學部首年學費為9.6萬人民幣（約11.7萬港元），中學則介乎10.2萬至11萬人民幣（約12.4萬至13.4萬港元）。首年開辦班級包括小一至小六、中一至中四；涉及國際班的中五、中六級則於明年起逐步開辦。

培僑信義學校總校長吳育智表示，學校兼辦香港中學文憑試（DSE）課程、內地課程、國際課程包括國際預科（IFY）、英國高考（GCE A-Level），供學生選擇；全校班級以香港課程為主，首年已開設6班中一，其餘各級均有2至4班，他形容該校師資及設施跟大灣區內國際學校相比，「是相當吸引的學費」。

融合內地課程 普教中要求超港

他指，新校的香港課程盡量跟足教育局課程發展處設計，但由於內地課程的中文及數理科做得較好，故相關內容會滲入香港課程。他舉例指，中文科沿用香港培僑書院課程，亦會加入內地教材，經剪裁及將簡體字轉為繁體字，整體跟本港課程有「9成相似」；普教中要求亦高過香港，但以小學為例，除了中文科、中國文化科及一半的體育堂以普通話授課，大部分科目如科學、STEM及視藝均以英文授課；至於內地政治課，深圳當局則沒有要求開辦。

培僑信義學校副校長王惠成預料，未來會有更多本港專才北上大灣區發展，指當地辦學需求仍未飽和，詳情即看：【下一頁】

▲ 深圳培僑信義學校是由香港傳統愛國辦學團體培僑教育機構，與內地信義集團合辦的民辦學校。（培僑信義學校網頁圖片）

招聘制度工作文化差異 需克服

師資方面，吳育智指新校首年聘請約100名教師，香港教師佔70多人，薪酬參照香港教師薪級表兌換至人民幣，食宿全包；內地及外籍教師則分別佔20多人及約10人。他透露最初收到1,200多份申請表，「十幾個揀一個」，教師質素比預期高，來自不同類型學校包括官校及國際學校，以及傳統英中或熱門小學教師。

吳育智坦言，在深圳開辦學校需克服許多問題，包括兩地招聘教師制度差異、工作文化差異等，校方亦要「入鄉隨俗」，了解當地的教育條例，目前學校假期主要跟從香港假期。

至於該校在籌備今年開學，吸引了逾千名教師申請，更有本港傳統英中副校長願「降級」任教，詳情即看：【下一頁】

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅