【培僑信義學校】1200教師應徵培僑信義學校　英中副校願「降級」

▲ 身兼香港培僑書院及培僑信義學校副校長王惠成指，現時大灣區生活質素高過香港，生活成本亦較低，不少應徵教師亦有考慮長遠專業發展。（陳靜儀攝）

港人子弟學校深圳香港培僑書院龍華信義學校，在籌備今年開學前吸引逾1,200名教師申請，反應踴躍，有本港傳統英中副校長更願意「降級」轉任新校課程主任。校方引述部分本港教師期望，日後獲內地認可教師資格，可免試到全國學校任教。

生活質素高成本低 利長遠發展

身兼香港培僑書院及培僑信義學校副校長王惠成指，現時大灣區生活質素高過香港，生活成本亦較低，不少應徵教師亦有考慮長遠專業發展。他指出，在香港教育生態下，到不同學校任教的分別不大，「你教多幾年，在A學校同B學校教，不會有太大分別，但有些老師覺得到深圳教學，平台更大，能夠接觸更多學生，眼界比香港任教更加闊。」

他指出，目前具備香港教師資格到內地學校任教，仍須向當地政府部分申請，以該校為例，獲聘香港教師可在該校同時兼教香港及內地課程，但只限在該校工作，不可到其他學校任教。

冀獲內地認可 免試全國任教

他引述部分香港教師認為在內地專業發展空間更大，期望到新校先吸取實戰經驗，校方將來會協助他們考取內地教師資格，可轉到其他內地學校發展，目前正跟深圳市政府商討如何協助教師考試，暫未有進一步消息。他指最理想方式是像車牌一樣，讓香港教師毋須再進行考核，便獲內地全國認可，但仍需時探討。

培僑信義學校已於今年9月開學，約1,200名學生之中，港籍學生佔約8成，詳情即看：【下一頁】

培僑信義學校副校長王惠成預料，未來會有更多本港專才北上大灣區發展，指當地辦學需求仍未飽和，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅