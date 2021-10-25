【大灣區】專才料多赴灣區發展　學界人士料辦學需求未飽和

▲ 深圳培僑信義學校是由香港傳統愛國辦學團體培僑教育機構，與內地信義集團合辦的民辦學校。圖為香港培僑書院。（陳靜儀攝）

培僑信義學校副校長王惠成相信，未來會有許多香港專業人士到大灣區發展，當地辦學需求仍未飽和，惟辦學必須具有特色，例如跟香港學校亦要所不同，以該校為例同時設有中、港課程，港生可結交內地生朋友，接觸面比香港更闊，而師資待遇亦須有足夠吸引力。

8千人報讀 7至8生爭1學位

新校首年亦吸引8,000多名學生報讀，港人子弟佔逾7,000人，最終約7至8人爭1學位，共取錄1,000多名港生及約200名內地生；報讀的港生大部分一直在深圳居住及讀書；小部分原本是來港讀書的跨境學童，疫情下封關吸引他們轉校；來自香港的學生則佔極少數。

未來該校中學部亦目標成為全寄宿學校，目前設臨時宿舍供教師及部分學生入住，待第2期工程完成後，明年料可提供2,000個宿位予學生；有需要的小學生亦可申請家庭住宿，方便家人照顧。

培僑信義學校已於今年9月開學，約1,200名學生之中，港籍學生佔約8成，詳情即看：【下一頁】

該校在籌備今年開學，吸引了逾千名教師申請，更有本港傳統英中副校長願「降級」任教，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅