【新冠肺炎】今增4宗輸入包括2名菲傭　其中3人染變種病毒

▲ 今增4宗輸入3宗涉變種，包括2名菲傭（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今（25日）新增4宗輸入個案，個案涉及一男三女，年齡介乎38至79歲，當中三宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。另初步確診少於5宗。

個案詳情如下：

第12330宗：48歲男船員，無病徵，10月23日從烏克蘭經荷蘭乘搭航班KL819抵港，9月15日及10月5日在烏克蘭接種兩劑復必泰，在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，帶L452R變種病毒株

第12331宗：38歲女傭，無病徵，10月21日從菲律賓經航班PR300抵港，8月5日在菲律賓接種一劑强生，在指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）確診，帶L452R變種病毒株

第12332宗：79歲女，10月21日發病，10月21日從丹麥經芬蘭乘搭航班AY101抵港，4月10日及5月7日在突尼斯接種兩劑復必泰，在中環香港置地文華東方酒店檢疫期間確診，帶L452R變種病毒株

第12333宗：52歲女傭，無病徵，10月20日從菲律賓經航班CX906抵港，7月1日及7月31日在菲律賓接種兩劑科興，是早前確診輸入個案12327的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，變異病毒株檢測結果待定

昨日（24日）新增4宗輸入新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12324宗。詳情即看【下一頁】

新冠疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系臨床教授孔繁毅表示，藥廠已完成復必泰疫苗的第三期研究，發現對變種病毒的保護效果高，同時未有出現心肌炎個案，相信委員會之後有機會聯同科興疫苗的相關研究結果一併討論，預計1至2個月後，5至11歲兒童也有機會接種疫苗。詳情即看【下一頁】

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記者：鄧凱文