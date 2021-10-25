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【MIRROR成員】Anson Lo搭的士遇意外　神徒叮囑教主前往醫院檢查

娛樂 09:57 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

盧瀚霆（Anson Lo）乘坐的士時遇上意外。

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的工作日程密密麻麻，於教主IG Story經常都會看到他分享自己清晨出門工作、凌晨下班的相片，令神徒不免擔心教主的身體能否應付。

在昨晚 （10月24日），教主如常上載自己的打卡照，並透露自己乘坐的士時遇上意外。

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教主遇意外

教主接連更新IG Story，首先指昨天是自己的進修日，然後另一則Story則透露意外經過 ：「今日的小確幸，剛剛乘搭計程車時，被後面一輛私家車撞到，整架計程車被撞上行人路的樹旁。」

教主都大派定心丸，向大家報平安：「幸好司機叔叔和後面車內的人沒有受傷，我也沒有事，大家放心。」最後，他表示自己再次感受到生命的寶貴，提醒大家在乘車時一定要繫緊安全帶。

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一眾神徒擔心

教主回到家後再繼續於Instagram Story更新自己的情況，「大家可以放心啦！我回到家了，司機叔叔不停追問我用不用去醫院… 扭到一吓腰而已，沒有大礙，現在先吃個晚飯！」如果真的扭傷腰，真的可大可小。

愛主心切的神徒留言叮囑他需好好檢查身體，又於Telegram群組中討論事件，擔心他受傷而未有發現。

其後教主再更新：「答應你們明天睡醒後再視乎情況，大家不用擔心，早睡早起身體好。」教主承諾會按身體情況再作決定，相信一眾大為擔心的神徒可以暫時放下心頭大石了！

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鏡仔工作密集

MIRROR作為當紅的男團，不斷有歌曲推出，又有成員參演劇集、電影演出，不時也看到成員透露於凌晨時間下班回家。

以Anson Lo為例，他剛剛推出新歌《Megahit》，需要應付不同的宣傳，最近又有指他會與呂爵安（Edan）一同與毛舜筠（毛姐）合作電影，再加上處男電影《假冒女團》於下月上映，即是他又要面對排山倒海的工作量。

在長期欠缺良好的精神狀態下，真的有機會增加他遇上事故時的反應能力，也希望一眾MIRROR成員盡力工作時也要好好照顧自己。

撰文 : TOPick柴犬出動

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