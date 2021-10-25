【鏡粉注意】麥當勞今起推「爆蒜麥炸雞」派鏡仔卡　一文看清不同餐店食雞功略

▲ 麥當勞推MIRROR分享盒，一連4星期出16張個人及團體卡。（麥當勞提供）

麥當勞今日（25日）起推出期間限定的「爆蒜麥炸雞」，麥當勞App用戶可憑不同指定電子優惠券，以優惠價購買麥炸雞，便可獲得隨機派發的MIRROR鏡仔卡。今周率先由姜濤、Stanley和Tiger打頭陣，再加一款團體卡。另外，麥當勞亦設有不同鏡仔主題餐廳，可供鏡粉打卡。

姜濤主題，包括港島區怡和街（銅鑼灣怡和街46-54號地下至二樓）、柏蕙苑（鰂魚涌英皇道1060號柏蕙苑地下C舖舆前舖部分）；九龍區為荷李活廣場（鑽石山荷李活廣場二樓216號舖）、北京道（尖沙咀北京道12號新聲大廈地庫舆地下）；而新界為街市街（新界為荃灣街市街10-16號地下舆一樓）、屯門時代廣場（屯門屯合街2號時代廣場南翼第三層13及14號舖）等。

Stanley主題，包括港灣（港灣道30號新鴻基中心地下G1號店）、皇后大道中（上環皇后大道中287-299號QRC299地下2A&2B舖）；九龍公園（尖沙咀柯士甸道22號九龍公園）、旺角（旺角道30-36號，通菜街124A及124B號，寶安大廈一樓全層及地下F舖）；荃灣中心（荃灣荃景圍94-98號荃灣中心第二期地下6號舖）、茵怡花園（將軍澳茵怡花園地下1號舖）等。

Tiger主題，包括信德中心（香港干諾道中200號信德中心二樓267號舖）、樂嘉中心（北角英皇道460-470號樂嘉中心地下5號舖及部分地庫一,二層）；駿發花園（油麻地眾坊街3號駿發花園G2號舖）、寶達商場（觀塘寶達邨寶達商場2樓206號舖）等。

Frankie主題，包括合和，（皇后大道東183號合和中心322-323號舖）、置富花園（簿扶林置富南區廣場四樓426-432號舖）；創紀之城（觀塘道388號創紀之城1號1A地下）、彌敦行（油麻地彌敦道518-520號彌敦行地下A及C舖）；廣福商場（大埔廣福邨廣福商場P316號舖）、元朗廣場（青山公路元朗廣場地下071-078號舖）等。

MIRROR將於今年11月出道3週年，推出16款鏡仔卡和簽名包裝盒，分4個星期推出，每週亦會推出一款團體卡，集齊16張個人及團體卡，就可於最後一週獲得神秘驚喜彩蛋。

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記者：余思嵐