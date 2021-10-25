【鏡粉注意】麥當勞今起推「爆蒜麥炸雞」送鏡仔卡　一文看清各區不同鏡仔主題分店

▲ 麥當勞推MIRROR分享盒，一連4星期出16張個人及團體卡。（擷自麥當勞fb專頁）

麥當勞今日（25日）起推出期間限定的「爆蒜麥炸雞」，麥當勞App用戶可憑不同指定電子優惠券，以優惠價購買麥炸雞，便可獲得隨機派發的MIRROR鏡仔卡。本周率先由姜濤、邱士縉(Stanley)和邱傲然(Tiger)打頭陣，再加一款團體卡。

另外，麥當勞亦設有不同鏡仔主題分店，可供鏡粉打卡，部分鏡仔主題分店如下：

港島區

姜濤主題分店：銅鑼灣怡和街、鰂魚涌柏蕙苑

邱士縉(Stanley)主題：灣仔港灣道新鴻基中心地下、上環皇后大道中QRC299地下

邱傲然(Tiger)主題：上環信德中心二樓、北角樂嘉中心地下及地庫

陳瑞輝(Frankie)主題：灣仔合和中心、香港仔置富花園置富南區廣場

江𤒹生 (Anson Kong)主題：灣仔華懋莊士敦廣場地下、中環莊氏大廈地下高層舆地下底層

呂爵安(Edan)主題：太古太古城中心、銅鑼灣波斯富街寶漢大廈

盧瀚霆(Anson Lo)主題：鰂魚涌海灣街嘉榮大廈地下、銅鑼灣禮頓中心地庫

陳卓賢(Ian)主題：灣仔駱克道151號2樓、中環國際金融中心商場2樓

九龍區

姜濤主題：鑽石山荷李活廣場、尖沙咀北京道新聲大廈地庫與地下

邱士縉(Stanley)主題：尖沙咀九龍公園、旺角通菜街124A及124B號，旺角寶安大廈一樓全層及地下

邱傲然(Tiger)主題：油麻地駿發花園、觀塘寶達邨寶達商場

陳瑞輝(Frankie)主題：觀塘創紀之城、油麻地彌敦行地下

江𤒹生 (Anson Kong)主題：美孚新邨萬事達廣場地下、何民田邨何文田廣場

呂爵安(Edan)主題：九龍塘又一城、樂富樂富廣場、旺角亞皆老街105號地下

盧瀚霆(Anson Lo)主題：旺角好望角大廈地下、尖沙咀梳士巴利道星光行地下及地庫

陳卓賢(Ian)主題：深水埗南昌薈1樓、牛池灣彩雲邨彩雲商場第二期、油麻地富運商業中心地下

新界區

姜濤主題：荃灣街市街地下及一樓、屯門時代廣場南翼

邱士縉(Stanley)主題：荃灣荃灣中心第二期、將軍澳茵怡花園地下

邱傲然(Tiger)主題：屯門寶怡花園商場、葵涌石蔭邨石蔭商場、荃灣荃灣廣場

陳瑞輝(Frankie)主題：大埔廣福邨廣福商場、元朗元朗廣場地下

江𤒹生(Anson Kong)主題：荃灣愉景新城購物商場、將軍澳翠林邨翠林新城

呂爵安(Edan)主題：沙田萬怡酒店分店(安平街1號地下)、將軍澳彩明苑彩明商場、大埔昌運中心

盧瀚霆(Anson Lo)主題：將軍澳TKO Gateway西翼、上水石湖墟金城大廈、大埔墟廣福道70號寶康大廈地庫

陳卓賢(Ian)主題：青衣青衣邨青衣商場地下、粉嶺聯和墟海聯廣場

MIRROR將於今年11月出道3週年，推出16款鏡仔卡和簽名包裝盒，分4個星期推出，每週亦會推出一款團體卡，集齊16張個人及團體卡，就可於最後一週獲得神秘驚喜彩蛋。

▲ 麥當勞推MIRROR分享盒，一連4星期出16張個人及團體卡。（麥當勞提供）

詳情即看【鏡粉注意】麥當勞下周一推MIRROR分享盒 一連4星期出16張個人及團體卡

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記者：余思嵐