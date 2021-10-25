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【生日派對】友人女兒生日會要求大人付$150　事主無奈：要親友夾錢慶祝

育兒經 10:57 2021/10/25

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事主獲邀出席友人女兒生日會，卻被要求支付$150入場費。

小朋友生日，有不少父母都會舉辦生日會，邀請孩子的朋友和家長出席。不過，近日有家長在網上投稿稱，收到朋友邀請出席其2歲女兒生日會，惟對方卻講明每位大人需要收$150入場費，令事主感到不滿，像被強要夾錢幫別人女兒搞生日。

有家長在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，其友人的女兒2歲生日，將會在觀塘Party Room舉辦生日會。然而，對方邀請事主時，講明每位大人需收取$150作入場費，事主坦言，$150並不是貴，但感覺被人強要夾錢，

正常會去嘅人，我相信都唔會兩手空空上去，點都會封利是或者買份禮物上去。而家除咗要買禮物，仲要畀入場費幫佢女慶祝？

事主又表示，以前小時候去同學生日會，從未試過要夾錢，並問「究竟係個啊媽做法老套，定而家嘅潮流係收入場費先係正常？」

最新影片：任喇沙書院劍擊教練逾30年  曾俊華談學習劍擊之道

帖文引來不少網民熱論，意見亦有不同，有網民認為事主朋友做法「肉酸」，又指如果這麼計較，索性不要舉辦；不過有網民則認為，對方有講清楚就沒有問題，自己可以選擇去或不去。點擊睇更多網民留言：

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