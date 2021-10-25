【過期食物】長輩愛囤積食物塞爆雪櫃　網民出陰招求救：點令食物加速發霉？

▲ 長輩愛囤積食物塞爆雪櫃，網民出陰招想令食物加速發霉然後丟棄。

為免浪費，很多人都習慣將食物放進雪櫃存放，結果愈放愈多，過期也不自知。日前一名網民就因為無法忍受長輩太愛囤積食物，又不允許直接丟棄，居然想透過加速食物發霉，來丟棄雪櫃中的食物，引起網民熱議。

台灣一名男網民於Facebook群組「爆系知識家」發文，請教大眾如何讓食物加速發霉。他表示，家中長輩太愛囤積食物，又不准人丟掉，他在雪櫃找到了一罐調味粉，但不知道從何而來，所以想藉著「發霉」這個理由丟掉。從相片可見，他的雪櫃的確塞爆了食物，未見太多空位。

▲ 雪櫃塞爆了食物。(圖片來源：Facebook群組「爆系知識家」)

他更言出必行，已經找到發霉的水果，挖了一些黑色菌絲進去，但仍希望請教網民其他加速霉菌增長的方法。

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其特別的想法引起網民熱議，一方面有網民提出假裝發霉的方法：

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但另一方面亦有人擔心就算食物發霉，長輩仍會切去發霉部份繼續食用，反而危害了健康，導致肝癌。

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食物發霉不能吃

據本港食安中心，發霉食物就算切走發霉的部份也不能吃，因為菌絲入侵食物深層，單憑肉眼很難知道食物中的霉菌是否有害。部份霉菌可感染免疫力弱的人士，如長期病（如癌症）患者。有害霉菌的毒素，甚至可通過菌絲蔓延到整個食物。

腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問表示，食物若儲存不當，很快就會長霉菌，甚至有機會產生毒素。他說，即使刮走或去除食物發霉的部分，霉菌底下一些肉眼看不到的菌絲仍會存於食物中，變質的食物除了霉菌外，通常也有其他細菌一起生長。

一般而言，抵抗力較好者偶爾吃了發霉食物而攝入霉菌，未必會構成很大問題，但亦有可能引起急性腸胃炎，而長期或過量攝入霉菌毒素，則會容易致癌，如肝癌。

責任編輯：羅嘉欣