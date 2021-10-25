【心灰意冷】王君馨不甘《超能使者》被劉穎鏇搶鏡　拒拍《隱形戰隊》疑計劃離巢

▲ 有傳王君馨不甘被劉穎鏇搶鏡疑離巢。

最近傳王君馨（Grace）疑似計劃離巢，告別效力14年的TVB？有傳Grace近期不滿自己在新劇《超能使者》的宣傳片、海報中「降呢」、淪為「路人」，反觀同劇的小花劉穎鏇（Tiffany）的排位比她佔優，再加上王君馨與TVB商討續約未得共識，故決定離巢向外闖。

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兩位港姐排位有別

Grace與Tiffany分別參選2007年港姐及2016年港姐奪得亞軍後入行，前者屬前輩，後者屬年青上位小花。在新劇《超能使者》的海報內，Grace在後排側邊位置，Tiffany與主角唐詩詠、陳展鵬、陳山聰並列前排。

在宣傳片段中，Grace只有數個鏡頭，樣貌亦被手槍遮著。而Tiffany則有多個穿上性感裝束打鬥的場面，似是比女主角唐詩詠更搶鏡，受捧程度可見一班。

又有指《超能使者》早前再以同一班底開拍《隱形戰隊》，本來也安排了Grace出演，但有指她認為戲份不突出而推卻。

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Grace憑花曼奪獎

Grace效力大台14年，一直參演不同劇集，其中於2016年憑劇集《城寨英雄》中的打女「花曼」一角成功上位，以大熱姿態奪得TVB頒獎典禮的「最受歡迎電視女角色」，兼且被觀眾認定其演技實力。

不過後來就未有十分突出的角色，今年播出的《失憶24小時》、《我家無難事》的演出也似乎不會為她在頒獎禮中帶來獎項。

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「處女黨」好姊妹離巢

Grace與好姊妹鍾嘉欣、岑麗香、苟芸慧、李亞男先後結婚，由昔日的「處女黨」變成索爆人妻團。

她們又先後「離巢」，其中鍾嘉欣、岑麗香近年有「回歸」TVB拍劇，女主角地位與受歡迎程度也未有改變。有指Grace見好姊妹在離開TVB也有不錯發展，決定放手離巢。

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演而優則唱

除拍劇外，Grace以G. Racie身份自資出跳唱歌《Casada》一圓歌手夢，更獲得由ViuTV主辦的音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介 20/21》2個獎項提名（「Chill Club 年度女歌手」、「Chill Club 年度唱作歌手」），歌曲曾經登上903專業推介榜亞軍。

當時都有網民擔心Grace得罪「方丈」，又好奇她會否親身出席ViuTV音樂頒獎禮，她當時就話︰「仲等緊公司安排。」

她今年依然有推出歌曲《尖叫》，兼且積極拍片更新Youtube，似乎如真的離開TVB也不用擔心往後發展。

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Grace回應

Grace就被指不滿海報排位一事回覆傳媒，她指自己只不過是因為自己要離港拍劇、準備隔離，才未有現身早前舉行的節目巡禮。

同時Grace表示不介意自己於海報當中的大小，直指每一個人都很用心演出，所以比較緊張觀眾反應。