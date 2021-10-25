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【童你一起長大了】唐韋琪開才藝學校捧星　17歲愛徒張若希入行跟馬國明拍劇

娛樂 11:30 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

唐韋琪現經營才藝學校。

由譚玉瑛、黎芷珊和蓋世寶主持的《童你一起長大了》，昨晚（24號）一集以「童你尋開心」為主題，重溫歷年經典兒歌，並分別請來《夢中天使》、《白石嶺公園》及《烏卒卒》經典兒歌主唱者唐韋琪、譚偉權、陳松伶等亮相錄影廠，分享唱兒歌趣聞及對兒歌看法。

一眾嘉賓中，陳松伶與唐韋琪（Vikki）可算「兒歌天后」，二人當年在《兒歌金曲頒獎典禮》曾勇奪金曲，現年53歲的唐韋琪（Vikki）亦是經典動畫《長腿叔叔》主題曲《夢中天使》的原唱者。

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唐韋琪曾於1986年和1988年參加第一屆及第三屆亞洲電視未來偶像爭霸戰，縱然兩次比賽也落敗，卻獲得了唱片監製許愿及趙增熹賞識，唐韋琪於1991年簽約寶麗金並加入樂壇。

唐韋琪曾先後推出過多首兒歌，並憑《送你一片陽光》獲得了1995年度兒歌金曲頒獎典禮的十大兒歌金曲獎項。

同年，她加入TVB擔當兒童節目主持，由《閃電傳真機》、《至NET小人類》至《放學ICU》，共主持了12年兒童節目，其資歷僅次於32年的譚玉瑛及18年的蓋世寶。

【童你一起長大了】張沅薇當年為家庭退出娛圈　離婚後獨力照顧兩個兒子

愛徒張若希入行拍劇唱歌

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唐韋琪於2009年自組「韋琪娛樂製作」，且推出《知己》EP，不過EP並未有作公開發售。她於2010年加入莫鎮賢旗下的經理人公司，並開設了「唐韋琪才藝訓練中心」，專注發展兒童歌唱及繪畫工作。

其中17歲徒弟張若希（Cheyenne）已成功入行，Vikki同時擔任經理人，張若希除有份演出馬國明、鍾嘉欣的《星空下的仁醫》，並已推出單曲、《這世界沒有盡頭》及《毋忘我》，預祝步入18歲成人禮。

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另外，唐韋琪的才藝學校亦積極為學生安排工作，早前Vikki便跟兩位女徒弟合照，並指其中一位已報名參加《聲夢傳奇II》。

雖然已淡出幕前歌手工作，唐韋琪表示自己仍然喜歡演唱兒歌，如有機會會也會一直唱下去。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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