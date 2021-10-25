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【疫苗接種】專家指同時接種新冠疫苗及流感疫苗　流感疫苗產生抗體比分開接種高出2倍

社會 11:13 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

世衞日前更新指引，指新冠疫苗及流感疫苗可同日注射。（資料圖片）

世衞日前更新指引，指新冠疫苗及流感疫苗可同日注射。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，外國的研究顯示市民同時接種新冠疫苗及流感疫苗，流感疫苗所產生的抗體比分開接種高出2倍。

何栢良今早（25日）接受電台訪問時指，英國的研究顯示，市民同時接種新冠疫苗及流感疫苗，對安全及成效沒有影響，抗體反應亦沒有互相影響；另發現同時接種，流感疫苗所產生的抗體比分開接種高出2倍，且分開接種兩款針或一同接種的副作用都沒有分別。至於本港的情況，他則建議兩款疫苗可分開左右手各打一針。

如果個別人士例如長者想分開打，我覺得可以俾返個選擇俾市民，俾佢地自己揀。

他又擔心如果同一隻手打兩款疫苗，或會導致局部手部位置有強烈的反應，認為當局應供市民選擇應分開兩次接種，或是同一次打兩針但需要分開左右手。

每一針都可能會引起接種部位的反應，如果有人的反應好強烈，一邊手打兩針就會令手部反應會比較厲害。

至於接種第三針新冠疫苗方面，他指出，内地政府早前已開放讓18歲以上的市民選擇接種第三針，目標是為預防病毒傳播，防止在社區爆發，認爲本港如要盡快與内地通關，政策應該要與内地「對接」。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：郭詩詩

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