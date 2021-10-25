【我要做業主2】鄺潔楹跟家人2千呎豪宅曝光　Judy贏在起跑線斥900萬首置上車

▲ 贏在起跑線與家人住2千呎獨立屋，鄺潔楹首次置業選址跑馬地。

鄺潔楹（Judy）於去年疫情最嚴重之時，拍片呼籲大家留家抗疫，間接把她和家人共住於大埔淺月灣的2000呎獨立屋曝光，在昨晚播出的《我要做業主2》中，Judy承認自己「贏在起跑線」，得到父母的幫助，年前首次置業就選址富豪地段跑馬地。

現年29歲的Judy初入行時本為娛樂新聞台主播，後來因為她在旅遊節目《3日2夜》中的表現受到關注，成為TVB簽約藝人，開始接觸更多的綜藝節目和拍劇機會，一直默默耕耘的她於前年被爆出家境富裕，父母做傢俱生意，一家四口同住位於大埔淺月灣的2000呎獨立屋。

Judy大方承認，但仍然保持低調，直到去年因為疫情關係，留家抗疫的Judy拍攝影片，間接把豪宅內部曝光，再度令人關注她的家境。

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在昨晚播出的TVB節目《愛要做業主2》，Judy跟主持人胡諾言分享了她的置業看法和經驗，她坦言：「父母好錫我，所以過去對置業所需的金錢沒有太大概念，只覺得從小就住得好舒服，直到出來工作後多了好多體會。」

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▲ Judy拍片呼籲網民留家抗疫，豪宅因而曝光。（instagram截圖）

父母教授投資概念

過去於美國留學主修經濟學的Judy，對自己存款數字不太敏感，家人覺得她投身社會後成為了「月光族」，每月賺多少花多少，於是便向她灌輸更多有關儲蓄、投資的概念。

Judy提到：「父母有留意樓市的習慣，當時他們本來跟哥哥去睇樓，後來拉我一起去，因為他們見我是賺多少花多少，好像對儲蓄完全零概念，想我多著緊點錢。我當時覺得自己還很年輕，不用考慮太快，家人就說儲蓄習慣要從小培養，常常跟我說錢放著是不會升值，要學會怎樣去做不同的投資。」

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自知自己幸運

自認贏在起跑線的Judy，感激父母給予優越的生活環境。

乖女凡的她同時亦想回饋兩老：「一路以來都知自己比較幸運，父母在身邊扶持著我，在理財方面亦給我很多貼士。早幾年開始置業看著樓價會覺得，其他人沒有父母幫助的話是怎樣買樓的，那個人要有多厲害才能賺到首期呢？更加會覺得父母好叻，會以他們為目標，想有日能反過來給他們買房子。」

近年Judy為了買樓的目標更加努力工作，早前與藝人伍富橋分別投資六位數字開設健身室，近月亦開設了自家品牌出售曲奇。

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花900萬元上車

首次置業，Judy與哥哥合資購入跑馬地一個實用面積約500呎的兩房單位，斥資約900多萬：「我們以舊樓為目標，那個單位的位置無得輸，位於銅鑼灣和跑馬地之間，不論去逛街還是去馬場跑步，都是十分鐘的路程。而舊樓設計較實用，有保值潛能，雖然不是每年都會升值，但我們買入數年，都有升一成幾。」

這次置業有家人的幫忙，Judy亦希望將來有能力後，能在九龍區置業，目標約1,000呎的單位：「可能一直以來都是新界人，住得比較偏遠，在交通方面花許多時間，希望將來能住在交通便利的地方。」