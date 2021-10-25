【本地遊】海洋公園秋季重新推出「森度遊」 森動瑜伽大自然吸呼吸
海洋公園的特色活動「森度遊」今年載譽回歸，將於11月7日至12月18日舉行。公園以創意方式迎接初冬來臨，不妨一起親近大自然。
之前海洋公園推出的「森度遊」話題性十足，並引向健康生活方式的方向，將訪客與港島南區與眾不同的大自然環境連繫起來。今次的「升級版」將帶瑜伽愛好者可參加「森動瑜伽」，在公園內的特色瑜伽場地如夢幻水都人工湖和海洋奇觀舒展筋骨，放鬆身心。全新活動更加入瑜伽輪、倒立瑜伽及後彎瑜伽供大家選擇。
熱愛登山遠足的訪客，也可參加「秘行南朗山」。參加者將由專業導賞員帶領，緩緩登上南朗山，沿途飽覽南中國海的無敵海景，亦可與正在天空中穿梭的纜車盡情打卡。
至於期間限定的「瑜伽星夜高峰Glamping」，則非常適合一班好友或一家大小一同參與，盡情投入連串精彩節目，玩轉公園日與夜，當中包括在營地一嘗瑜伽體驗、親親動物，更可在星空下欣賞迷人海景。
森動瑜伽
日期及時間︰11月7日至12月18日期間指定日期及時間（共12日）
每節時間︰45 至 60 分鐘
費用︰$320/ $420元 （包括入場門票、一節瑜伽活動及港幣30元電子餐飲現金券）
容納人數︰每節6至30人
秘行南朗山
日期及時間︰11月7日至12月18日期間指定日期及時間（共12日）
每節時間︰2小時
費用︰$400，小童$280元
（包括入場門票、一節行山活動及港幣30元電子餐飲現金券）
容納人數︰每團12人
瑜伽星夜高峰Glamping
日期︰11月3日至12月18日期間指定日期（共34日）
時間︰1030am至翌日1130am
套票價錢 （每個帳幕） ︰Glamping及瑜伽活動，$6,888元，包括4位成人兩天入場門票，晚餐及早餐、早適用於活動第一天的海洋快證，以及每人三節瑜伽體驗
Glamping ，$4,800元/$5,280，包括4位成人兩天入場門票，以及適用於活動第一天的海洋快證
容納人數︰營地共設4個帳幕，每個可容納最多4人
記者︰馮柏偉