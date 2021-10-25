【外傭檢疫】青衣華逸酒店今早開放預約作外傭檢疫　未來2個月多個日子已無房

▲ 青衣華逸酒店今早開放預約作外傭檢疫房間，下月起用作指定檢疫設施。（經濟日報資料圖片）

外傭抵港檢疫設施供不應求，勞工處早前公布，下周一(1日)起將開放青衣華逸酒店為指定檢疫設施，提供500個房間供來港工作的外傭檢疫；並於今日(25日)早上9時半起開放酒店網上系統供預約。至今日上午11時許，酒店網上預約系統顯示，11月至12月部分日子的預約已無房間可提供，難以連續預約21天檢疫日期。

▲ 至今日上午11時許，酒店網上預約系統顯示，11月至12月部分日子的預約已無房間可提供。（擷自青衣華逸酒店網站）

連同大嶼山竹篙灣檢疫中心及荃灣絲麗酒店，青衣華逸酒店屬第三間供外傭預約的指定檢疫設施，每個房間每晚收費650元，包括三餐膳食及所有費用，酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間的數目。

處方早前曾指，在收到預約後，酒店會逐一與訂房人士確認預約及安排辦理相關手續。酒店會要求訂房人士提供外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄，以核實外傭身分。待酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約程序。外傭入住設施時，亦須提供上述文件以供查核。

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責任編輯：陳正怡