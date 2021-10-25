【愛心爸爸】美高中爆毆鬥23學生被捕　40爸爸組團上學當值解決校園暴力

▲ 爸爸們組團上學當值，解決校園暴力問題。

美國不時出現校園暴力事件，其中路易斯安那州一所高中在上月爆發毆鬥事件，有23名學生在3日內相繼被捕。其後，有40名爸爸自發組成「當值爸爸」團體，大家輪更到學校當值，與學生講笑聊天，沒想到效果非常理想，校內再沒有出現暴力事件。

我們是爸爸，誰可以給子女最好的照顧？就是我們自己了！

路易斯安那州什里夫波特的高中Southwood High School，在9月接連發生暴力事件，2批學生在不同場合打鬥，連助理校長也被襲擊，其中9月16日的一場混戰中，有14名學生被戴上手銬，短短3日內有23人被捕，有數名學生被開除，其他人亦因打架被停學。

▲ 40名爸爸自組「爸爸值班團」。（影片截圖）

爸爸每日輪更值班

正當學校煩惱之際，有40名爸爸自組「爸爸值班」（Dad's on Duty）團體，每天輪流到學校巡邏，密切關注他們的子女和大樓裡的「麻煩友」，以維持和平的環境。

校長大讚這個措施很好，因為爸爸是學生熟悉的人，有時返教會或在街上都會撞到，有親切感。而且，爸爸並非到校當保安，而是樹立榜樣，確保學生會返課室上課，有時亦會跟學生聊天。

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而爸爸們在9月開始到校當值後，校內再沒有發生暴力事件。而有學生亦表示，爸爸們令他們有安全感，大家都收手回課室上堂。當爸爸跟學生「吹水」，學生也愛開玩笑，氣氛輕鬆。

當值爸爸組織表示，他們會無限期繼續這個計劃，並希望在路易斯安那州更多學校設立當值爸爸計劃，甚至把做法推廣至全國。

因為不是每個人家裡都有父親，我們的到來有正面影響，學生需要的是一個強硬又充滿愛與溫柔的爸爸。

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責任編輯︰王明芳