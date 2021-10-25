【家庭悲劇】疑索錢不果亂刀砍78歲婆婆致死　逆孫偷錢後光顧色情場所會網友被捕

▲ 台北一名冷血養孫，為錢狠心殺害撫養自己多年的婆婆。

台灣發生一宗倫常慘案，一名20歲男子疑因向78歲養祖母索錢不果，一怒之下竟亂刀砍對方多達22刀致死。疑犯犯案後偷走逾10萬新台幣（約2.8萬港元），在色情場所花費後再南下會晤網友，期間被警方以強盜殺人罪拘捕。

▲ 20歲李盈達被警方以強盜殺人罪拘捕。（影片截圖）

綜合台媒報道，事發於本月21日，在新北市新莊區，一名78歲楊姓老婦在住所被家人發現身中多刀，倒臥在血泊中，送院後證實不治。警方到場調查後，鎖定20歲無業男子李盈達，翌日在花蓮將他拘捕。

死者對李男視如己出

據報，死者育有4名子女，李男原本是鄰居的孩子，由於其生父被通緝不知所蹤，而生母因患病一直住在療養院，李男在6個月大時由死者幫忙照顧，更被視為養孫。然而，李男在16歲時誤交損友學壞，開始反叛，屢偷家裡的錢，最後被楊婦趕走。

直至今年，年滿20歲的李男因無業向楊婦求助，楊婦念在過去的感情，讓其51歲兒子帶李男到塑膠工廠擔任學徙，讓他有份穩定的工作，學習一技之長，更出錢為他租住一間套房。

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索錢不果狠下殺手

在犯案當日，李男得悉楊婦家裡存放了大量現金，以支付工人薪金之用，遂起貪念打算偷錢，怎料在過程中被楊婦發現，索錢不果後以生果刀亂砍對方22刀，楊婦當場傷重不治。

李男在犯案後偷取逾10萬新台幣（約港幣2.8萬），回家換下血衣並執拾行李，之後坐計程車前往新北市一家情色按摩店消費，再乘車南下到花蓮與網友見面。警方於22日凌晨在花蓮拘捕李男，並在他的藏身處起出8萬多現金（約2.2萬港元）。

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無視多年的養育之恩

警方表示李男被捕後反應冷靜，語帶平和地供出犯案過程。當問到李男為何要殺人，他表示：

我就是不爽，都給她機會了，就是不給我錢。

現時李男被落案起訴強盜殺人罪，死者家屬痛斥他「沒良心」，竟然為錢狠心將撫養自己十多年的楊婦殺害，難以原諒其殘忍行為。

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責任編輯：王明芳