【網購優惠】DONKI登陸The Club Shopping限時推4款福袋　購物滿$500即減$100【內附連結】

▲ 新張期間推出「即減HK$100」及「派對福袋低至75折」 超抵限時優惠

DONKI 登陸 The Club，The Club會員可於網購平台Club Shopping選購超過400款DONKI的人氣商品，當中更有4款福袋低至75折發售。另外，買滿指定金額及輸入優惠碼即有$100折扣。

The Club宣佈與日本大型連鎖超市DON DON DONKI合作，由即日起b 會員可透過網購平台Club Shopping選購超過400款DON DON DONKI的人氣商品，包括各式各樣的日本直送糧油雜貨、個人護理、家居及寵物用品等。更有全新優惠，買$500即享$100折扣。

網站有不同類型的產品，包括日本零食飲料、酒類、糧油雜貨等，當然少不了各種個人護理用品及寵物用品。大家購買商品後，可於Club Shopping的32個自取點領取。此外，Club Shopping 更提供送遞服務至全港九新界十八區之指定地址，如訂單折扣後購物消費淨額滿港幣400元，可享免運費。

▲ 大家購買商品後，可於Club Shopping的32個自取點領取。

此外，The Club 更聯乘DON DON DONKI推出4款福袋，以低至75折價錢發售，可以一次過嘗試多款DON DON DONKI的人氣商品。4款福袋包括日式飲品零食($268)，有逾10款飲品零食；CHOYA梅酒($298)則有3款CHOYA梅酒；精選梅酒($268)同樣有3款精選梅酒，以及逾30款貓貓用品的福袋($488)。

▲ 4款福袋包括日式飲品零食($268)，有逾10款飲品零食；CHOYA梅酒($298)則有3款CHOYA梅酒；精選梅酒($268)同樣有3款精選梅酒，以及逾30款貓貓用品的福袋($488)。

此外，The Club會員在Club Shopping結帳時，可使用Club積分扣減價格。由即日起至2021年12月31日，更可享Club積分扣減優惠，5 Club積分就可扣減港幣1元，積分越多，減得越多。

記者：曾嘉善