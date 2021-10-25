【針孔偷拍】電視插孔現閃光揭藏針孔鏡頭　兩女租客遭偷窺逾1年

▲ 電視插孔現閃光揭藏針孔鏡頭，兩女租客遭偷窺逾1年。

大家入住酒店或租屋時要小心。內地一名女子一年多前與室友合租房子居住，但近日發現屋內被裝有針孔攝錄機，一年來所有私隱都被拍下來，令她相當崩潰。

根據內地媒體報導，來自四川成都的小雲和女性友人合租了一個單位居住，日前她坐在床邊化妝時，發現牆上的電視訊號插孔有亮光，好奇用手指戳了一下，發現裡面竟藏有一部針孔攝錄機。

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小雲表示，以為這個圓孔是用來連接電視機線路，但因為她們沒有安裝電視機，故從去年6月租屋後，就一直沒有理會，而平常洗完澡後都是在房內換衣服，沒想到竟被拍下來，感到很崩潰，

對我來說，這是一輩子的陰影。

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小雲與友人報警後，警方與水電工到場拆除攝影機，而該部攝影機一直處於通電運作的狀態。小雲打算找房東討論退租的事宜，至於安裝攝影機的真兇仍有待調查。

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責任編輯：羅嘉欣