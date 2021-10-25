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【最壞身教】女兒扭計養倉鼠港媽買細籠安置　店員嬲爆拒賣：要尊重生命

親子 13:31 2021/10/25

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一名港媽不理會店員建議，堅持買細籠安置倉鼠，令店員感生氣。

寵物也是生命，應要好好尊重。一名網民昨日在Facebook群組「香港倉鼠交流團」發文，指她目睹一名女童不斷「扭計」買倉鼠，其母為安撫她，欲買小型手提籠安置倉鼠。店員解釋手提籠不適合養倉鼠，建議買大一點的籠子，港媽卻不從，最終店員拒賣倉鼠給兩母女。

港媽氹女兒買倉鼠

網民昨日發文表示，在寵物店目睹一名女童不斷「扭計」買倉鼠，媽媽為安撫她，拿起小型手提籠，向店員表示欲購買倉鼠。店員見狀向港媽解釋，手提籠不適合養倉鼠，建議買另一款較大的籠子。港媽指店員推薦的籠子太大，更表示「咁我哋淨係買隻倉鼠唔買個籠囉！」。

一名資深店員聽後走過來向港媽表示，除非他們買合適的籠子給倉鼠生活，否則店方拒絕出售倉鼠。

倉鼠係一個生命來，你應該好好教育你囡囡，等佢知道點樣尊重呢個生命。

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店員拒賣倉鼠

港媽堅拒買合適的籠子，最終店員「企硬」拒賣倉鼠。目睹事件的網民形容家長「無得救」，又慨嘆身教很重要，「店員其實真係講得好清楚佢哋最基本嘅需求係咩，只係家長為咗氹掂扭計嘅囡囡，做埋晒啲咁嘅行為，好彩店員肯企硬。」

帖文引來網民討論，網民對店員的態度表示讚賞，「呢位店員好盡責，將心比己，倉鼠都係一條生命，唔好因為佢賣得平就罔顧佢生存應有嘅權利」、「欣賞店員！如果公司規定不可單賣倉鼠，好店員就唔使受氣」。有網民斥家長不尊重生命，「只當倉鼠係玩具，好肯定玩完即棄」、「唔應該為咗一個扭計嘅小朋友而去買隻倉鼠返嚟害咗條生命」。

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責任編輯︰王明芳

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