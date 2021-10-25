【非法出口】海關檢160萬粒壯陽藥等受管制藥物拘5人　料市值約5500萬元

▲ 海關破最大宗出口管制藥物案，檢獲160萬粒藥。

海關偵破企圖出口懷疑受管制藥物案件，並涉一個洗黑錢集團，拘捕5人，檢獲160萬粒懷疑受管制藥物，估計市值約5500萬元，為海關有紀錄以來破獲市值最大非法出口受管制藥物案件。

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海關指，上個月28日透過風險評估，在機場揀選及檢查一批由香港寄出往西班牙空運郵包，郵包內檢獲4萬粒懷疑受管制藥物，跟進調查後在紅磡、上環檢獲大批受管制藥物，共檢獲共160萬粒藥物，當中超過7成屬受管制的壯陽藥物，即91萬粒藥物，其中有6萬粒壯陽藥是冒牌貨。在上環一個物流中心檢獲16萬粒受管制藥物，這些藥物等待一名男子提貨，最後拘捕涉案34歲男子。經過詳細調查後，海關發現涉案人士亦涉嫌參與洗黑錢活動，犯罪得益約2000萬元，經過連串行動，共拘捕2男3女疑犯，年齡介乎27至41歲。

機場科人員截查一批受管制藥物後，有組織罪案調查科即時進行跟進調查，其後抽絲剝繭發現亦涉及跨境犯罪集團，調查顯示該集團骨幹成員首先會在外地接收顧客的藥物訂單，然後將訂單資料傳送來香港，另一方面，集團亦在印度偷運所需藥品來港，經過本地集運倉，再安排以上藥物運送至紅磡工業大廈一個單位作儲存，於單位內再拆盒、分類及包裝，根據訂單要求，不同數量入郵包，寄出世界各地，且集中歐美多國。

海關又稱，這批受管制藥物是由九龍區一個郵局寄出，並且鎖定2名男女，涉與案件有關，其後作出相關部署，在上月30日發現一名30歲外籍女子到達以上郵局，該名女子拿著6個大袋前往郵局櫃位，及後寄出800件郵件，用2張銀行卡，約3萬元郵費，上前截查時檢獲受管制藥物後作出拘捕。同日突擊搜查已鎖定紅磡一個工業大廈單位，發現單位內有大量受管制藥物，拘捕41歲女子及27歲女子，相信倉庫運作3個多月。

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記者：余思嵐