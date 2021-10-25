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【童你一起長大了】吳晶晶跟拍檔重聚感觸　黃寶君開寵物店賺錢救毛孩

娛樂 13:00 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

吳晶晶跟黃寶君當年已很有默契。

由三位資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶擔任主持的《童你一起長大了》，每集都勾起不少觀眾回憶，昨晚（24日）第4集以「唱出快樂‧童你尋開心」為主題，亮點落在昔日兒歌節目代表人物吳晶晶及黃寶君（Polly）身上。

已廿年沒有在螢光幕現身的二人，一直是昔日小朋友來信關心近況對象；為了一償觀眾心願，譚玉瑛與蓋世寶是集特意帶大家與兩位姐姐重逢話當年。

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現為兩子之母的晶晶，笑容依然充滿稚氣；除了與大家分享珍貴生活照，晶晶還向大家問好：「我的人生已經進入另一個模式，陪住我們大的小朋友都已經長大成人。今次當是一個重聚，同大家Say個Hi。我比較傳統，跟我先生的理念是希望小朋友要快樂。」

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Polly成寵物店主

而相對較低調的Polly姐姐，現已為寵物店店主兼寵物美容師，愛心爆棚的她，談到當日開店因由時，更忍不住落下心痛的眼淚：「要救小動物，要使好多錢，透過開寵物店就可以有基金，賺到錢亦可以幫牠們。」

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同場加映：林秀怡訪問

受訪期間，晶晶猶如Polly代言人，一直代Polly回答問題，譚玉瑛笑指二人廿年不變：「Polly永遠好似晶晶老細，Polly有甚麼不想講下去，晶晶自然會接Cue。」

晶晶笑言與Polly早於1989年因一起擔任「青少年大使」結緣，二人除了經常雞啄唔斷、有無盡的話題，更有不少觀眾及小朋友將她們「撈亂」：「那時大家分不到我們邊個打邊個，經常笑我們可能係Twins。」

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晶晶為友情感觸

晶晶與Polly雖然多年沒有碰頭，但二人依然默契十足，她們異口同聲表示是因為大家不但沒有變，依然像當年一樣簡單坦白，晶晶謂：「我太細個識她，所以好明白她。Polly冇變過，所以中間無論隔了幾耐，那種感覺都好易回來。我好珍惜年青時有Polly陪了我那麼多年。」晶晶說時更一度哽咽。

另外，兩位姐姐更在阿譚與蓋世寶「引領」下，探訪了當日另一拍檔張崇德，三人甫見面即相當興奮，遭阿譚以「疫情」為由阻止三方擁抱問好，十分搞笑。

張崇德笑指當年面試兒歌節目主持時，最讓他驚嚇的是阿譚在場：「真係嚇到臉都青！佢坐喺度：『你好呀！』跟住我心諗，做咩呀？要對手㗎？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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