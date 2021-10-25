【六合彩】萬聖節金多寶明晚攪珠　頭獎高達8000萬【內附近年中獎號碼】

▲ 萬聖節金多寶明晚攪珠，頭獎高達8000萬。（資料圖片）

本年度六合彩萬聖節金多寶攪珠將於周二（26日）舉行，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，估計頭獎基金高達8,000萬元。攪珠將於明晚9時30分舉行，無綫電視J2台將直播攪珠過程。萬聖節金多寶獎券現已開售，截止售票時間為明晚9時15分。

近5次同日攪珠均含「8」字號碼

今年的萬聖節金多寶將於10月26日舉行，原來在最近5次同樣於10月26日舉行的六合彩攪珠中，都攪出包含諧音「發」的「8」字號碼：

攪珠日期 攪出號碼（包括特別號碼） 26/ 10/ 2019 1 17 24 30 40 49 (48) 26/ 10/ 2017 4 5 20 29 35 38 (36) 26/ 10/ 2013 6 15 30 38 47 48 (40) 26/ 10/ 2010 3 8 14 20 33 41 (32) 26/ 10/ 2006 5 8 13 17 26 41 (22)

近8個金多寶均攪出相連號碼

回顧最近8個金多寶攪珠，都有開出相連號碼的情況，共有9組雙連、甚至三連號碼被攪出：

攪珠日期 金多寶 攪出號碼（包括特別號碼） 21/ 9/ 2021 中秋金多寶 14 15 25 26 32 45 (2) 1/ 8/ 2021 暑期金多寶 1 4 9 21 36 42 (3) 1/ 2/ 2020 新春金多寶 3 5 30 31 43 48 (13) 2/ 1/ 2020 新年金多寶 15 17 29 30 34 37 (40) 29/ 10/ 2019 萬聖節金多寶 2 10 13 19 20 24 (17) 10/ 9/ 2019 中秋金多寶 11 12 13 28 43 49 (47) 25/ 7/ 2019 暑期金多寶 7 10 11 16 18 35 (43) 16/ 4/ 2019 復活節金多寶 11 20 30 32 33 43 (34)

10元一注獎金超過500萬元須登記

如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於星期三（27日）下午5時正前致電馬會熱線1817登記（使用互動投注服務途徑的中獎者除外）。



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記者：陳麗娜