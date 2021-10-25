【六合彩】萬聖節金多寶明晚攪珠 頭獎高達8000萬【內附近年中獎號碼】
社會 12:16 2021/10/25
本年度六合彩萬聖節金多寶攪珠將於周二（26日）舉行，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，估計頭獎基金高達8,000萬元。攪珠將於明晚9時30分舉行，無綫電視J2台將直播攪珠過程。萬聖節金多寶獎券現已開售，截止售票時間為明晚9時15分。
近5次同日攪珠均含「8」字號碼
今年的萬聖節金多寶將於10月26日舉行，原來在最近5次同樣於10月26日舉行的六合彩攪珠中，都攪出包含諧音「發」的「8」字號碼：
|攪珠日期
|攪出號碼（包括特別號碼）
|26/ 10/ 2019
|1 17 24 30 40 49 (48)
|26/ 10/ 2017
|4 5 20 29 35 38 (36)
|26/ 10/ 2013
|6 15 30 38 47 48 (40)
|26/ 10/ 2010
|3 8 14 20 33 41 (32)
|26/ 10/ 2006
|5 8 13 17 26 41 (22)
近8個金多寶均攪出相連號碼
回顧最近8個金多寶攪珠，都有開出相連號碼的情況，共有9組雙連、甚至三連號碼被攪出：
|攪珠日期
|金多寶
|攪出號碼（包括特別號碼）
|21/ 9/ 2021
|中秋金多寶
|14 15 25 26 32 45 (2)
|1/ 8/ 2021
|暑期金多寶
|1 4 9 21 36 42 (3)
|1/ 2/ 2020
|新春金多寶
|3 5 30 31 43 48 (13)
|2/ 1/ 2020
|新年金多寶
|15 17 29 30 34 37 (40)
|29/ 10/ 2019
|萬聖節金多寶
|2 10 13 19 20 24 (17)
|10/ 9/ 2019
|中秋金多寶
|11 12 13 28 43 49 (47)
|25/ 7/ 2019
|暑期金多寶
|7 10 11 16 18 35 (43)
|16/ 4/ 2019
|復活節金多寶
|11 20 30 32 33 43 (34)
10元一注獎金超過500萬元須登記
如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於星期三（27日）下午5時正前致電馬會熱線1817登記（使用互動投注服務途徑的中獎者除外）。
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記者：陳麗娜