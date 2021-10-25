  • 25°C
香港時間 : 20211025日 (週一) 12:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【六合彩】萬聖節金多寶明晚攪珠　頭獎高達8000萬【內附近年中獎號碼】

社會 12:16 2021/10/25

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

萬聖節金多寶明晚攪珠，頭獎高達8000萬。（資料圖片）

本年度六合彩萬聖節金多寶攪珠將於周二（26日）舉行，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，估計頭獎基金高達8,000萬元。攪珠將於明晚9時30分舉行，無綫電視J2台將直播攪珠過程。萬聖節金多寶獎券現已開售，截止售票時間為明晚9時15分。

近5次同日攪珠均含「8」字號碼

今年的萬聖節金多寶將於10月26日舉行，原來在最近5次同樣於10月26日舉行的六合彩攪珠中，都攪出包含諧音「發」的「8」字號碼：

攪珠日期 攪出號碼（包括特別號碼）
26/ 10/ 2019  1　17　24　30　40　49　(48)
26/ 10/ 2017  4　5　20　29　35　38　(36)
26/ 10/ 2013  6　15　30　38　47　48　(40)
26/ 10/ 2010  3　8　14　20　33　41　(32)
26/ 10/ 2006  5　8　13　17　26　41　(22)

近8個金多寶均攪出相連號碼

回顧最近8個金多寶攪珠，都有開出相連號碼的情況，共有9組雙連、甚至三連號碼被攪出：

攪珠日期 金多寶 攪出號碼（包括特別號碼）
21/ 9/ 2021 中秋金多寶  14　15　25　26　32　45　(2)
1/ 8/ 2021 暑期金多寶  1　4　9　21　36　42　(3)
1/ 2/ 2020 新春金多寶  3　5　30　31　43　48　(13)
2/ 1/ 2020 新年金多寶  15　17　29　30　34　37　(40)
29/ 10/ 2019 萬聖節金多寶  2　10　13　19　20　24　(17)
10/ 9/ 2019  中秋金多寶  11　12　13　28　43　49　(47)
25/ 7/ 2019 暑期金多寶  7　10　11　16　18　35　(43)
16/ 4/ 2019 復活節金多寶  11　20　30　32　33　43　(34)

10元一注獎金超過500萬元須登記

如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於星期三（27日）下午5時正前致電馬會熱線1817登記（使用互動投注服務途徑的中獎者除外）。
 
另外，客戶現可透過「馬會開戶口」應用程式於網上開設投注戶口，無須親身到場外投注處或馬場辦理申請，方便快捷。詳情可瀏覽馬會「新•平台」網頁

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【六合彩】中秋金多寶頭獎1注獨中8,597萬　彩票於投注站購買
21:47 2021/09/21
【六合彩】中秋金多寶頭獎1注獨中8,597萬　彩票於投注站購買
【六合彩】圓規襲港六合彩再度取消　馬會宣布將延至周四攪珠
17:19 2021/10/12
【六合彩】圓規襲港六合彩再度取消　馬會宣布將延至周四攪珠
【六合彩】萬聖節金多寶8千萬頭獎下周二攪珠　歷年幸運號碼一文看清
12:25 2021/10/20
【六合彩】萬聖節金多寶8千萬頭獎下周二攪珠　歷年幸運號碼一文看清

你可能感興趣

【六合彩】中秋金多寶頭獎1注獨中8,597萬　彩票於投注站購買
21:47 2021/09/21
【六合彩】中秋金多寶頭獎1注獨中8,597萬　彩票於投注站購買
【六合彩】圓規襲港六合彩再度取消　馬會宣布將延至周四攪珠
17:19 2021/10/12
【六合彩】圓規襲港六合彩再度取消　馬會宣布將延至周四攪珠
【六合彩】萬聖節金多寶8千萬頭獎下周二攪珠　歷年幸運號碼一文看清
12:25 2021/10/20
【六合彩】萬聖節金多寶8千萬頭獎下周二攪珠　歷年幸運號碼一文看清
萬聖節 經濟 基金 馬會 六合彩 復活節 年金 香港 服務

最高瀏覽

【忤逆女兒】好爸爸節衣縮食供留學西班牙　23歲揮霍女超支反公審老父
13:09 2021/10/20
【忤逆女兒】好爸爸節衣縮食供留學西班牙　23歲揮霍女超支反公審老父
【行山打卡】情侶搭的士到郊外扮行山　港女「打卡」5分鐘即走人
11:30 2021/10/24
【行山打卡】情侶搭的士到郊外扮行山　港女「打卡」5分鐘即走人
【戀童障礙】22歲單親媽遇渣男出軌屢受家暴　戀上12歲男童誘性交：當他是大人
15:28 2021/10/24
【戀童障礙】22歲單親媽遇渣男出軌屢受家暴　戀上12歲男童誘性交：當他是大人