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【歧視公屋】公屋妹自卑提早落車扮住居屋　港男狠批愛充大頭：覺得住屋邨失禮

親子 12:59 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

有港男在網上發文稱曾接送一名公屋妹回家，但她慌稱自己住居屋，還愛充大頭疑掩飾自卑。

家住公屋、居屋、私樓代表身分象徵？一名港男在網上出帖文指，曾駕車接送一名「公屋妹」回家，但對方竟說出附近居屋的名稱，寧願提早落車走遠路返家，而她平日又愛充大頭，常強調自己搭的士出入，又對自己亂花錢感到自豪。

該名港男在「連登討論區」以「屋邨妹係咪覺得自己住屋邨好失禮」為題發文，稱自己曾駕車接送一名女友人回家，「人人都知佢住屋邨，連邊幢都知」，但女方竟謊稱家住附近居屋，質疑她寧願提早下車走遠路回家，也不想被人知道住公屋。

港男又指女方平日對「自己會亂使錢」感到自豪，「有時見無謂嘢，我話唔想買，慳返，佢又會話我慳埋啲無謂錢。」而且她每次出街都很強調乘的士出入，令港男不禁質疑，屋邨友真是特別鍾意「充大頭」來掩飾自卑。

次次出街都好強調佢搭的士，喺的士嚟，冇人問佢都要特登提佢的士出入，心諗我養車一個月等於你半年的士錢都未出聲。

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帖文引起網民熱議，不少人認同公屋妹還特別愛充大頭買靚袋追名牌，還愛乘的士坐Uber，又認為公屋仔比公屋妹大方，「無乜見過屋邨仔介意自己俾人知，但係屋邨妹十個有十個都唔敢講」。

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責任編輯︰王明芳

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