【淘寶電器】港男$5000淘寶汗蒸幕擺房間　大讚加熱快兼低電：今年淘嘅最好野

▲ 有男網民最近在Facebook分享網購了一款「韓國汗蒸幕」，大讚是「今年淘嘅最好野」。

淘寶世界無奇不有，一名男網民最近就在Facebook分享網購了一款「韓國汗蒸幕」（蒸汽房），擺放在房間中，大讚是「今年淘嘅最好野」，引來不少網民留言討論，紛紛好奇貨品質素性能，惟亦有人擔心有安全隱憂。

有男網民昨日（24日）在Facebook群組「淘寶開心share」發帖，開心分享從淘寶網購了一款韓國汗蒸幕，大讚「老闆服務態度好，仲可以幫忙直送香港，仲要運輸超好服務態度，又好禮貌」而價格亦相當合宜：「商品價錢已經對得起晒質素。」

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帖文一出，引來網民議論紛紛。有網民問買家商品價格，他就回覆自己花了約4,000多元人民幣買入汗蒸幕，估算約達5,000港元。再加上運費700元人民幣，估計總花費達6,000港元，而汗蒸幕就是由其自行組裝。

有網民就好奇貨品質素，詢問買家「用後報告」，獲回應稱貨品「加熱快，最高65度」買家自覺不錯，只是熱度不及熱石強勁。對於貨品耗電量，買家就指並不「食電」，只是1800W：「好低電。仲細過1匹」。

買家回覆網民時指，自己是將汗蒸幕放在房間中，引來不少網民留言討論：

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有網民就指自己多年來也一直想買汗蒸幕，但又不敢做，獲買家回應稱：「我都諗咗幾年，終於今年做咗。不過估唔到超出我預計，我都冇諗過咁好。」甚至大讚是「今年淘嘅最好野」。

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責任編輯：羅嘉欣