【里數獎賞】國泰推全新網購平台輕鬆賺取里數　31/10前金鐘快閃店購物可享8折

▲ 國泰全新網購平台，大家可以更便捷地賺取里數。（圖片由國泰提供）

國泰推出全新網購平台，讓大家可隨時隨地選購精心搜羅的世界精品，飛快盡享更多里數獎賞。

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國泰購物平台讓大家透過網上購物最便捷地賺取里數，包括享受本地度假遊、購買心水產品或細嚐美酒佳餚等等。大家可隨時隨地選購，並可靈活使用「里數加現金」組合付款。

國泰將於10月22日至31日於金鐘太古廣場舉行期間限定快閃店，展示網購平台精選產品。於快閃店購買在場展示的產品，均可享8折優惠。此外，現場還設有互動遊戲、精彩贈品、社交媒體活動等等；而每天消費最高（只計算現金部分）的顧客，更可獲贈20,000里數獎賞。

「雙11大購賞」

一系列精選精品低至55折優惠，而每消費港幣2,000元或20,000里數，更可賺取1,100里數獎賞。推廣期由10月25日至11月11日，給予顧客更多理由盡早享受國泰全新網購體驗。

輕鬆消費兼享里數獎賞

於國泰網購平台購物，每消費港幣5元即可賺取1里數。此外，渣打國泰Mastercard信用卡持卡人，每消費現金港幣3元更可再尊享額外1里數。

香港翌日送遞服務

一個工作天內送遞服務*，而貨品價格亦已包含運費，不會再徵收額外費用。

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責任編緝：張懿慧