【著數優惠】生力推限量雙層玻璃杯及燜燒壺　便利店買啤酒滿$30即有獎【附換領詳情】

▲ 生力推限量雙層玻璃杯及燜燒壺。（圖片來源：生力）

買啤酒，送玻璃杯及燜燒壺，一次過滿足愛飲酒的爸爸及為家庭精打細算的媽媽！生力推出兩款精選贈品 ── 限量版雙層玻璃杯及限量版燜燒壺，大家於7-Eleven及OK便利店滿$30，即可換領，十分吸引！

限量版雙層玻璃杯

▲ 限量雙層玻璃杯（圖片來源：生力）

玻璃杯採用光滑流線形設計，貫徹簡約美學，雙層玻璃設計，有較佳保冷功能，為你帶來更極致的暢飲體驗。手執精心設計的玻璃杯，呷一口夠清涼亦夠清澈味醇的生力啤酒，享受視覺與味覺雙重饗宴。

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限量版燜燒壺

▲ 限量燜燒壺（圖片來源：生力）

燜燒壺採用不鏽鋼真空設計，有效保持食物溫度，方便將佳餚帶到戶外享用，仍然夠新鮮美味。燜燒壺頂同樣印有新設計特別版標誌，搭配黑色壺身，壺內更體貼備有摺疊式匙羹，實用之餘不失時尚感。

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贈品推廣詳情

10月27日起至11月9日：於7-Eleven便利店購買生力啤酒（任何包裝）滿$30（以單一數據計算），即可獲贈雙層玻璃杯乙隻*

11月4日起至11月17日：於OK便利店購買生力啤酒（任何包裝）滿$30（以單一數據計算），即可獲贈燜燒壺乙個*

*數量有限，送完即止

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責任編輯：王芷瑩