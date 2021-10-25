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【西環命案】的士小巴商總會籌得40多萬捐款　明轉交遺孀

社會 12:49 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

死者的士司機屬家庭經濟支柱，大女剛入讀中文大學。（黃傑偉攝）

的士司機韋劍雄上周於西環遇襲身亡，疑兇於南丫島落網，被控謀殺還押候精神科報告（詳情即看：【下一頁】）。據了解，死者生前是一家經濟支柱，育有3名子女，最小的兒子年僅9歲。香港的士小巴商總會有限公司本月15日表示，商會將會代收捐款協助遇害者家屬。

該會今日（25日）表示，捐款已達40多萬，明日將約同死者家屬到商會，將40萬捐贈轉交遺孀，並指直到現在還收到市民熱心捐助，因此該會收齊尾數後，再將捐款餘額轉交其遺孀。

捐款詳情：

如以支票付款，支票抬頭可書「香港的士小巴商總會有限公司」，寄香港北角威非路道18號萬國寶通中心16樓1605室香港的士小巴商總會收。

如在銀行入數，可存入香港的士小巴商總會有限公司銀行戶口，並將入數紙傳真回商會（傳真號碼：28912063）：

銀行戶口：「中國工商銀行亞洲」戶口「716520009927」

事發在本月12日凌晨5時，一名年近50歲的士司機接載一名乘客，駛至東邊街近皇后大道西時，司機懷疑與乘客爭執，遭乘客用硬物或利器，襲擊的士司機導致他頸部嚴重受傷，大量出血，登時陷入昏迷，送到瑪麗醫院搶救無效死亡，詳情即看：【下一頁】

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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