【西環命案】的士小巴商總會籌得40多萬捐款　明轉交遺孀

▲ 死者的士司機屬家庭經濟支柱，大女剛入讀中文大學。（黃傑偉攝）

的士司機韋劍雄上周於西環遇襲身亡，疑兇於南丫島落網，被控謀殺還押候精神科報告（詳情即看：【下一頁】）。據了解，死者生前是一家經濟支柱，育有3名子女，最小的兒子年僅9歲。香港的士小巴商總會有限公司本月15日表示，商會將會代收捐款協助遇害者家屬。

該會今日（25日）表示，捐款已達40多萬，明日將約同死者家屬到商會，將40萬捐贈轉交遺孀，並指直到現在還收到市民熱心捐助，因此該會收齊尾數後，再將捐款餘額轉交其遺孀。

捐款詳情：

如以支票付款，支票抬頭可書「香港的士小巴商總會有限公司」，寄香港北角威非路道18號萬國寶通中心16樓1605室香港的士小巴商總會收。 如在銀行入數，可存入香港的士小巴商總會有限公司銀行戶口，並將入數紙傳真回商會（傳真號碼：28912063）： 銀行戶口：「中國工商銀行亞洲」戶口「716520009927」

事發在本月12日凌晨5時，一名年近50歲的士司機接載一名乘客，駛至東邊街近皇后大道西時，司機懷疑與乘客爭執，遭乘客用硬物或利器，襲擊的士司機導致他頸部嚴重受傷，大量出血，登時陷入昏迷，送到瑪麗醫院搶救無效死亡，詳情即看：【下一頁】。

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記者：陳麗娜