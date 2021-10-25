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【天氣消息】天文台料兩熱帶氣旋襲越南及日本　下周日萬聖節氣溫最高26度

社會 12:58 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

天文台預測未來一周天氣氣溫介乎22至27度。（黃建輝攝）

本港近日天氣清涼，日間時間有陽光。天文台預測，未來一周天氣氣溫介乎22至27度，根據天文台的熱帶氣旋位置及路徑圖，位於南海南部的熱帶氣旋會在未來一兩日移向越南南部，另一熱帶風暴瑪瑙則會集結在硫黃島之西南，不會進入本港800公里範圍，相信對本港的威脅不大。

天文台表示，今日（25日）正午12時，位於南海南部的熱帶低氣壓集結在胡志明市以東約730公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，移向越南南部。 同時，熱帶風暴瑪瑙集結在硫黃島之西南偏南約880公里，預料向西北移動，時速約15公里，大致移向日本以南海域。

熱帶氣旋路徑。（天文台網頁）

本港天氣方面，天文台預測今日下午大致天晴及乾燥，今晚部分時間多雲。吹和緩北至東北風，另展望明日大致多雲，隨後兩三日部分時間有陽光。

天文台預報未來9天天氣。（天文台網頁圖片）

至於下周日（31日）是萬聖節，根據天文台的九天天氣報告，當日的天氣介乎22至26度，當中短暫時間有陽光，而早上有一兩陣雨，市民如要外出慶祝要留意當日的天氣情況！

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記者：郭詩詩

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