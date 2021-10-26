【食用安全】慎防感染淡水魚寄生蟲　專家拆解2大注意事項

▲ 慎防感染淡水魚寄生蟲，專家拆解2大注意事項。

不少市民都喜歡吃淡水魚類，既美味而又有營養。與其他天然食材一樣，淡水魚於生長環境中有可能受到細菌及寄生蟲等病原體感染，假如處理食物不善，有機會傳染人類，影響健康。食物安全中心特意與市民闡述淡水魚中可能存在的食安風險，以及降低這些風險的實用方法，務求大家食得安心。

魚源性寄生蟲可感染人類

魚源性寄生蟲在海魚及淡水魚中均屬常見。一些魚源性寄生蟲可感染人類，例如線蟲及吸蟲。海魚中常見的線蟲有異尖線蟲，至於屬吸蟲的中華肝吸蟲則常見於淡水鯇魚及相關品種。中華肝吸蟲病盛行於東南亞及東亞地區。一些商業價值高的魚，例如鯇魚，正是這些寄生蟲的中間宿主。在飼養過程中，這些魚類可能透過環境或飼料，吃下寄生蟲的卵或包囊，因而感染寄生蟲。人類吃未經煮熟帶有寄生蟲的魚類，便會受到感染，有機會引致膽管梗塞、發炎與癌症病變等。

另外，2015年，新加坡曾經發生多宗與處理或進食淡水魚有關的ST283乙型鏈球菌感染個案，涉及146人。 之後，其他東南亞國家亦曾報告在淡水魚發現ST283的乙型鏈球菌，包括泰國和越南等。乙型鏈球菌是一種細菌。它通常存在於人類、哺乳類、兩棲類和爬蟲類動物以及魚類體內。大約百分之20至40的健康成年人的腸道及泌尿道會帶有這種細菌，而於長者或抵抗力較弱等人士身上，則可能會引發敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎或感染性心膜炎等嚴重疾病，甚至死亡。事實上，大部分侵入性乙型鏈球菌疾病的感染途徑不明，較常見的感染途徑包括母嬰傳播，另外亦有文獻報告與進食或不當處理含菌的食物有關。

皮膚是身體防線 處理食物前保護傷口

其實，不少生的食物都可能含有致病菌，例如海產的創傷弧菌（俗稱「食肉菌」）與乙型鏈球菌、豬肉的豬鏈球菌等等。市民處理食物期間，稍不留神，便可能透過雙手原有的或處理食物時割傷的傷口而感染致病菌。完好的皮膚是保護身體的第一道防線。處理食物前，如發現皮膚有傷口，應該先蓋好；處理生的水產或接觸到魚缸水時，應使用手套，減少弄傷及感染機會。

淡水魚要徹底煮熟 留意火煱酸菜魚與粥品

此外，市民要留意：進食生或未徹底煮熟的淡水魚會危害健康。為保障公眾健康，本港禁售淡水魚魚生。食安中心提醒大家踏入秋冬季之時，無論是打邊爐，包括近期流行的酸菜魚火煱，或者吃粥品的時候，都要謹記徹底煮熟食物，即食物中心溫度達攝氏七十五度或以上才慢慢品嘗。為預防食源性疾病，市民亦要注意個人、食物與環境衞生，經常保持雙手清潔，生熟食物要分開擺放，並且用不同的刀具及砧板分開處理，避免交叉污染。

（以上資訊由食物安全中心提供）

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜