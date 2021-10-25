【青年心城】林正峰現情敵爭游嘉欣　施焯日熱血對白惹共鳴

▲ 阿峰跟阿欣感情殺出一個「程咬金」。

《香港愛情故事》監製林肯新劇《青年心城之撐起青春》昨晚（24號）第三集，劇情講述主角阿峰（林正峰飾）與阿欣（游嘉欣飾）原本戀情有望萌芽，可惜卻因為「夾公仔」事件令二人感情倒退，加上陽光系情敵賢仔（施焯日飾）出現，在女方攀石遇險時「英雄救美」，阿欣更陪男方夜探鬼屋，令阿峰「準男友」位置危危乎！

飾演賢仔的施焯日雖然年紀輕輕，演藝經驗尚淺，但已獲不少演出機會！19歲入行的他，曾多次客串《愛‧回家之開心速遞》，演「驚青」心理系大學生一度備受關注。此外，施焯日近日在無綫台慶劇《星空下的仁醫》飾演病危青少年一角亦贏得網民讚好，一句「下世都要做你哋個仔」，令不少網民流下心痛的眼淚。

▲ 二人關係現暗湧。

在《青年心城》中，施焯日飾演一位唱歌走音、但堅持做唱作網紅的熱血追夢青年，昨晚劇情他反擊阿峰指其走音是「欺凌觀眾」的對白，更是發人深省：「依家啲所謂KOL個個作假，佢哋都可以表演，點解我唔得？我認我唔夠靚仔，但至少我Be True，我忠於自己、我光明磊落，嗰200幾個Followers，我逐個有血有肉儲番嚟。」

▲ 施焯日英雄救美。

另一幕「英雄救美」，細心留意會看到賢仔的手在顫抖，問到施焯日拍攝花絮時，有運動底的他笑言當時狀態確是「力竭」：「因為嗰場需要我單手hold住，我全身重量喺晒一隻手，而且對腳冇地方踩住畀我卸力；加上那是係當日最後一個shot，前面都已經攀過幾次，所以真係冇乜力。好在劇組做足安全措施，可以放心拍。」

▲ 這場戲嘅對白幾有Feel。

另外，網民討論焦點集中在「地獄料理」及學生時期的阿峰為了一杯「凍檸茶少甜」反枱的熱血戲份；前者主因是料理與煮出地獄料理的理由同樣爆笑，其中原條粟米粥更讓網民「回味」，後者則是因為「阿峰」為了「我淨係想飲我叫嗰杯嘢」而爆Seed夠晒出奇不意兼熱血，令網民不禁感嘆：「懷念青春好感傷！」

同場加映：林秀怡訪問