【智齒】苦練廣東話與林家棟對戲零隔膜　劉雅瑟獲鄭保瑞從過百演員中欽點

▲ 《智齒》將於11月18日上映。（ 《智齒》劇照）

本屆柏林影展唯一代表香港參展電影、烏甸尼遠東電影節紫桑奬得奬作品，更連獲十一個國際影展爭相邀請參展的香港電影《智齒》，正式宣布11月18日於香港上映。

《智齒》由林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之領銜主演，廖子妤、吳岱融 、沈震軒、陳漢娜等聯合演出，將以黑白色彩呈現在觀眾眼前，故事講述從學堂畢業的任凱（李淳 飾），因一宗連環兇殺案，與剛復職的斬哥（林家棟 飾）開始搭檔關係。

案子破不了，反倒引發連串事故。斬哥重遇殺妻兒的街童王桃（劉雅瑟 飾），被激發的恨意一發不可收拾；任凱大意失槍，誤被兇手所獲。兇手潛伏在城市之中，危機逐步逼近。

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▲ （ 《智齒》劇照）

由《殺破狼II》《殺破狼．貪狼》鐵三角組合葉偉信、黃柏高監製，鄭保瑞執導，金像影帝林家棟瞓身上陣，夥拍劉雅瑟絕不錫身演出，二人關係苦苦相纏，有如身處地獄邊緣般痛不欲生。

原來導演鄭保瑞在芸芸過百試鏡演員中，敲定劉雅瑟這張新面孔力挑大樑，鄭保瑞表示：「雅瑟這個角色的心理狀態非常複雜，她意外催毀了家棟愛妻的生命，因此長期活於歉疚之中，重遇被害者家棟之後，更換來萬劫不復的救贖過程。雅瑟對角色專注，全程投入狀態，大家能夠看到她非常完整的心理變化，豐富了整部電影。」

拍檔家棟亦對雅瑟大表欣賞：「雅瑟除了演出上下了苦功，也打破了語言限制，全程以廣東話演出，相信大家會感受到她的誠意和努力。她的廣東話講得「好流利」，令大家演戲上完全零隔膜，現在電影在多個影展有好成績，大家付出總算冇白費。」

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是日釋出的新版海報，驚見雅瑟與女屍被困於廢墟。雅瑟身上滿佈傷痕，更被緊縛綁上雙手，氣氛讓人不寒而慄。雅瑟今次飾演的這次角色「王桃」非常沉重，從小無父無母，與街童為伍，無惡不作。一次大膽偷車，把家棟的懷孕妻子，撞至昏迷，因此展開了一場無止境的救贖之路！

雅瑟一開工就進入角色的崩潰狀態，犧牲甚大。雅瑟透露需要用上半年才能完全放低角色：「在拍攝《智齒》的時候，我覺得我是在盡力去完成這個角色的使命。在此之前，就聽旁邊的人跟我說，鄭保瑞導演是一個很...很直接的導演。他對演員的要求非常高，當時我拍完之後的大半年，都沒有走出來。我跳出這個角色，我是挺心疼王桃的。但是我站在王桃的角色裡，我只是想活下去。」

▲ （ 《智齒》劇照）

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試映場後，傳媒都對以廣東話演出的雅瑟表示肯定，問到雅瑟本身是語言能力很強的人嗎？雅瑟謙虛表示：「我真的完全沒有語言天賦，廣東話真的太難了。我只能靠死記硬背反復練習。但除了台詞我能聽的明白，有時候在現場，他們聊天其實我都是一半靠裝，一半靠猜。」

對於電影陸續和世界各地觀眾見面，雅瑟心情興奮，相當期待在大銀幕看到團隊的成果，她笑言：「智齒是所有台前幕後工作人員努力的成果。我真的很期待電影能在大螢幕跟觀眾見面，也希望更多的人喜歡這部電影！」