【死因研訊】孕婦催生後出血亡死因續訊　血液專家指肇事醫生誤判屬嚴重缺失

▲ 死因研訊今日（25日）繼續。（資料圖片）

33歲孕婦於伊利沙伯醫院注射催生素分娩後大量出血，最終不治，死因研訊今(25日)續。死因庭傳召血液專家作供指，手術時死者進行的全身麻醉，加重其心臟負擔，以致死者於手術後2分鐘心臟停止，「手術無影響係自己呃自己。」；專家又稱，有關醫生未有按照基本醫療知識診斷而造成誤判，屬嚴重缺失。

死者梁金笑，終年33歲，於2016年11月28日催生後大量出血亡，解剖報告指因羊水栓塞致出血而死。死因庭今傳召港大血液腫瘤科教授鄺沃林作專家證人，鄺引述當時由醫生及護士為梁撰寫的病歷作供稱，當時醫生為梁輸液後，梁的血壓及心跳均欠佳，但梁的血色素正常，反映出產後出血並非導致循環系統失效的原因。

鄺續指，在梁的循環系統失效時，一般醫生應考慮病人有急性心肌梗死、肺動脈栓塞、氣胸及大動脈撕裂等4種可能性。惟醫療報告中未有當時有關醫生有考慮到上述可能性，而上述診斷屬基本醫療知識，故有關醫生屬嚴重缺失。

鄺又指，當晚9時41分，梁血壓下降至上壓67，下壓38時，普通醫生應診斷出梁有肺動脈栓塞，隨後在取得血凝報告後，應可分析出羊水栓塞出現的可能甚高。

鄺再指，梁進行手術前的血含氧量、血壓低，心跳急促，並不適合進行手術。而手術時進行的全身麻醉，更加重梁心臟負擔，以致梁於手術後2分鐘心臟停止，「手術無影響係自己呃自己。」。

鄺又指，當時搶救過程中，醫療人員不斷為梁進行大量輸血的做法是「倒行逆施」。鄺解釋，由於當時梁的心臟難以運輸血液到肺部，此時仍大量輸血會對心臟有影響，不但沒有幫助，反而影響梁的生存機率。

死因研訊下午續。

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記者：梁錦麟