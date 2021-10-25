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【斤斤計較】孤寒繼母拒分享食物將雪櫃上鎖　繼女感難受：生活好唔自在

親子 14:22 2021/10/25

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馬來西亞一名少女拍片控訴孤寒繼母。

遇上孤寒繼母令人感難受，馬來西亞一名女子不想跟繼子女分享食物，竟將雪櫃上鎖，防止他們偷吃。繼女日前拍下此景象，又訴說繼母其他惡行，獲網民同情。

繼母將雪櫃上鎖

綜合外媒報導，馬來西亞一名少女Ellarose Lee近日在TikTok分享一段影片，指自己年幼喪母，父親及後再娶，原以為兄弟姊妹能再次感受媽媽的愛，卻遇上狠心繼母。繼母因不想跟他們分享食物，特意多買一部雪櫃，並鎖上櫃門，禁止他們拿走食材。

從影片可見，雪櫃門被焊上一個不鏽鋼鎖，Ellarose指只有繼母擁有鎖匙，她與兄弟姊妹無法輕易打開雪櫃拿取食物。

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禁繼女同時使用廚房

Ellarose續分享繼母的惡行，指她曾放餅乾進洗衣機，令衣服愈洗愈髒；又禁止繼女跟她同時使用廚房，要求分開使用家中各種器具。Ellarose坦言感難受，生活非常不自在。

影片曝光後，不少網民同情Ellarose的遭遇，認為繼母行為幼稚，不應斤斤計較，「我真的很想罵你的繼母！」、「我無法想像你如何與她一起生活」。有網民為她抱不平，建議「直接把雪櫃電線剪斷」、「可以把她鎖在雪櫃裏」、「趁她打開雪櫃時把全部食物吃掉」。

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責任編輯︰王明芳

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