【香港運動員】父母支持成為運動員最強後盾　陳浩源：媽媽的美食是避風港

▲ 今日（25日）屈臣氏向默默背後付出的運動員家人，頒發「運動員的最強後盾」，捐出20萬元全數支援殘疾運動員的地區發展。 （林宇翔攝）

運動員的成功除了需要自己堅持不懈的努力外，家人的支持、關懷照顧是不可或缺。今日（25日）屈臣氏向這群默默在背後付出的家人，頒發「運動員的最強後盾」，並捐出20萬元全數支援殘疾運動員的地區發展。

東京殘奧羽毛球WH2級銅牌得主陳浩源出席活動表示，當初受傷在醫院時每日只是為生存，但媽媽每日都不辭勞苦為他煮飯帶到醫院，全身動彈不得的陳浩源只有味覺沒有失去，媽媽用心煮的美食成為了連結，令到感到自己是生活而非生存。

美食成為陳浩源媽媽支持兒子的方法，陳媽媽對兒子有自信認為他不會放棄自己，她對兒子說傷殘並不是代表沒有希望，默默的支持令受傷的陳浩源重拾拼勁。在每次比賽前，陳媽媽都會為兒子煮豐富的大餐餞行，被問到兒子喜歡吃什麼，陳媽媽如數家珍般說出有麻婆豆腐、椒鹽瀨尿蝦、生炒骨，還有兒子減肥時預備的海鮮餐。

陳浩源自言自己屬於報喜不報憂的性格，媽媽也明白自己，故喜歡用這種方式默默支持自己，所以在奪獎一刻自己都忍不住激動落淚感謝媽媽。陳浩源明白這樣的支持不是應份的，所以自己與太太在八年來，風雨不改堅持一周至少一次回家與媽媽吃飯。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

2008年北京殘疾人士奧運會硬地滾球金牌得主郭海瑩最感謝父母在運動路上一直的陪伴，最初父母只是在海瑩身邊支持，在機緣巧合下海瑩的媽媽成為了國際硬地滾球的裁判，爸爸更成為了香港隊的教練，身體力行走進了海瑩的傷健世界 。

郭爸爸表示，在自己當教練時對海瑩十分嚴格，她犯錯時會直接斥責，有時候海瑩都會忍不住流淚。不過最心痛的卻是父母，身為嚴厲教練的郭爸爸，在分享時也忍不住落淚。而海瑩對這位嚴師兼嚴父是帶著感激的心，感謝父母對自己的一直支持。

2019香港硬地滾球學校聯賽冠軍張家棟形容父母是他的最強後盾，更是不可或缺的左右手。家棟天生患有大腦麻痺，對肌肉控制及協調困難，平日做功課亦需要父母代筆協助。家棟父母笑言，最痛苦的事是看著家棟說錯的答案，卻不能為他更改。不過家棟的父母並不埋怨，更會為照顧家棟而分工，張爸爸笑指，學術上的部份會交給媽媽，以自己主要負責要求體力的部份。

家棟與張爸爸除了是父子外，在球場上更是好拍檔。父子檔上陣的他們，張爸爸自言比兒子更「肉緊」，會為兒子打得好時喝采，在兒子失準時一同檢討，運動為這對父子帶來談不完的話題，很多現代父子的生疏，在這對父子兵上完全看不到。張家棟認為自己有這樣的生活很幸福，希望自己將來能在國際賽事上有好成績，報答父母的栽培。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠