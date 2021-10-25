【新冠肺炎】海洋光譜號10月28日出發航程取消　船公司將全額退回船票費用和港務稅費

▲ 海洋光譜號原定10月28日出發航程需取消。（資料圖片）

皇家加勒比國際遊輪今日（25日）宣布，「海洋光譜號」原定本月28日出發的3晚海上遊航程的取消，船公司將全額退回已支付的船票費用和港務稅費。

皇家加勒比國際遊輪今日發聲明，指日前「海洋光譜號」一名船員的新冠肺炎檢測初步呈陽性，該船員為早前7月確診新冠病毒其後康復，已完成疫苗接種。該名船員其後在醫管局北大嶼山醫院香港感染控制中心進行檢測，樣本結果呈陰性；另航班全體1,250名船員的第二次病毒檢測全部為陰性，當局界定該名船員確診為復陽個案，並要求船公司停運最少21日。

聲明又指，鑒於所有海洋光譜號船員，包括該名復陽船員的檢測結果呈陰性，呼籲當局重新考慮暫停21天的決定。若當局最終仍維持原本決定，船公司將即時向所有客人、旅行社及其他合作夥伴通報，目前預訂了本月28日至下月11日之間，任何航行的客人如果希望取消，可以全額退還其已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。

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責任編輯：郭詩詩