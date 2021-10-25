  • 27°C
香港時間 : 20211025日 (週一) 15:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】海洋光譜號10月28日出發航程取消　船公司將全額退回船票費用和港務稅費

社會 14:09 2021/10/25

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

海洋光譜號原定10月28日出發航程需取消。（資料圖片）

皇家加勒比國際遊輪今日（25日）宣布，「海洋光譜號」原定本月28日出發的3晚海上遊航程的取消，船公司將全額退回已支付的船票費用和港務稅費。

皇家加勒比國際遊輪今日發聲明，指日前「海洋光譜號」一名船員的新冠肺炎檢測初步呈陽性，該船員為早前7月確診新冠病毒其後康復，已完成疫苗接種。該名船員其後在醫管局北大嶼山醫院香港感染控制中心進行檢測，樣本結果呈陰性；另航班全體1,250名船員的第二次病毒檢測全部為陰性，當局界定該名船員確診為復陽個案，並要求船公司停運最少21日。

聲明又指，鑒於所有海洋光譜號船員，包括該名復陽船員的檢測結果呈陰性，呼籲當局重新考慮暫停21天的決定。若當局最終仍維持原本決定，船公司將即時向所有客人、旅行社及其他合作夥伴通報，目前預訂了本月28日至下月11日之間，任何航行的客人如果希望取消，可以全額退還其已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【西環命案】的士小巴商總會籌得40多萬捐款　明轉交遺孀
今日 12:49
【西環命案】的士小巴商總會籌得40多萬捐款　明轉交遺孀
【死因研訊】孕婦催生後出血亡死因續訊　血液專家指肇事醫生誤判屬嚴重缺失
今日 13:54
【死因研訊】孕婦催生後出血亡死因續訊　血液專家指肇事醫生誤判屬嚴重缺失

你可能感興趣

【西環命案】的士小巴商總會籌得40多萬捐款　明轉交遺孀
今日 12:49
【西環命案】的士小巴商總會籌得40多萬捐款　明轉交遺孀
【死因研訊】孕婦催生後出血亡死因續訊　血液專家指肇事醫生誤判屬嚴重缺失
今日 13:54
【死因研訊】孕婦催生後出血亡死因續訊　血液專家指肇事醫生誤判屬嚴重缺失
病毒檢測 大嶼山 疫苗 新冠肺炎 皇家加勒比國際遊輪 新冠肺炎疫情 船票 北大嶼山醫院 肺炎 香港

最高瀏覽

【行山打卡】情侶搭的士到郊外扮行山　港女「打卡」5分鐘即走人
11:30 2021/10/24
【行山打卡】情侶搭的士到郊外扮行山　港女「打卡」5分鐘即走人
【忤逆女兒】好爸爸節衣縮食供留學西班牙　23歲揮霍女超支反公審老父
13:09 2021/10/20
【忤逆女兒】好爸爸節衣縮食供留學西班牙　23歲揮霍女超支反公審老父
【減肥大作戰】少女生酮飲食法極速瘦身　不捱餓半年減50磅無反彈【附飲食秘訣】
17:25 2021/10/24
【減肥大作戰】少女生酮飲食法極速瘦身　不捱餓半年減50磅無反彈【附飲食秘訣】