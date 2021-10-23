【一圈圈】杜自持領軍向Uncly Ray致敬　揭劉德華錄音室秘密

▲ 杜自持（右）受訪談樂壇回憶。

現年59歲的音樂大師杜自持，將於11月任音樂總監，領導杜麗莎、陳潔靈、倫永亮等一眾殿堂級歌手假紅館舉行《Uncle Ray榮休盛典》演唱會，向今年榮休的96歲「樂壇敎父」郭利民Uncle Ray致敬！

父親是菲律賓爵士樂手、師承顧嘉煇的杜自持接受《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問，談及與Uncle Ray的淵源及其對香港壇的頁獻外，亦披露了他本人入行39年來與不少巨星合作點滴。



曾創作劉德華《愛不完》、王菲《Kisses In The Wind》、林憶蓮《都巿心》等的杜自持作曲作品不算多，但他曾一年編曲過百首作品，他說：「我承認作曲不太到家，常沒靈感，但編曲就不同，最快幾個鐘就編到。」他指每首歌「曲、詞、編、監」同樣重要，「可惜當年編曲沒版稅，其實有時編曲重要過作曲，我編過一些歌的Melody，兩個字『垃圾』！怎樣令它不垃圾？就要靠編曲。」



九十年代，杜自持與劉德華合作無間，原來起源於華仔87年一曲《下雨晚上》，「最初華仔還在EMI，藝能先找我編阿倫寫的《下雨晚上》，之後我們一起到美加走埠多些了解，就找我監製唱片。第一隻合作就是他轉到寶藝星的《再會了》，這張碟有段故，事關做完十隻歌後，唱片公司有些擔心及懷疑，話啲歌唔夠強。我就話：『我覺得好好！唔會再搞！你要再搞找第二個！』是企硬，華仔亦與我同一陣線，結果這隻碟成功已有歷史。」

▲ 跟劉德華合作無間。

至於天后級的林憶蓮，杜自持於87年《灰色》專輯已開始合作，他指憶蓮唱歌講究Feel，「憶蓮好細心，最講究編曲及樂器大細聲起伏，因為她要聽到有Feel去唱。我是有辦法捉到她想要什麼，譬如她想要某些rhythm，她說不出來，但我會估到，那時很少人唱R&B，但她超鍾意，碰巧我又超鍾意R&B，我一俾出來那rhythm，她就會說：『對了！Andrew，就是這一種！』到89年《逃離鋼筋森林》專輯，杜自持見證林憶蓮進步神速，「她進步得好犀利，我們最初由《灰色》合作，到她《都巿觸覺》時揀了一首蘇聯女歌手Basia的歌改編成《逃離鋼筋森林》，那首歌其實超難唱，但她掌握得好好，那她的唱功又到了一個新頂峰，我認為當時無其他女歌手可以唱到這首歌。」



至於出名惡及霸道，已於2013年告別樂壇的巨肺殿堂級歌手甄妮，杜自持曾與她合作三個演唱會，談及與甄妮合作，杜自持說：「你真的不要焫著甄妮，她惡起上來不是人咁品，唔啱就會鬧！我們相處很得意，事關我又是臭脾氣，但我們很多次鬧完交又攬頭攬頸，是沒隔夜仇。最近我到美國探她，因為她囡囡Melody讀完書已在當地工作。我們吃飯時問她為何不出返來唱歌，這太浪費了！她卻說首先她講過退休，二來她驚衰收尾。她是擔心自己把聲及形像不及從前好，但我見她時，身形都沒什改變。」

同場加映：林秀怡訪問