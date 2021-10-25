【23條立法】鄧炳強：仍有人以「軟對抗」方式危害國安　23條立法有其功效

▲ 保安局局長鄧炳強（左二）出席灼見名家周年論壇。（陳葆琳攝）

保安局局長鄧炳強指，香港仍面對狐狼式襲擊、本土恐怖主義團體、外部勢力等風險，23條立法除了是為履行憲制責任外，亦有其功效。當局不能僅為了完成責任而立法，希望立法能有效應對過往面對的風險。

鄧炳強今日上午出席灼見名家周年論壇時提到，《港區國安法》生效後，仍有人以「軟對抗」方式及文化渠道危害國家安全，港府有必要提高全民愛國及國家安全的意識，並建立身份認同。他續指，當局須因時制宜、審慎處理23條立法：「當時2003年同香港市民說有國家安全風險人們不會信，所以才導致當日才會有大型群眾活動，而過往2019年大家對於國家安全風險很清晰。」他表示，當局需詳細研究過去每一個情境，現行法例有沒有處理、是否需要處理、如何處理。

鄧炳強又指，《基本法》及《港區國安法》保障大家遊行、集會、示威及言論自由，惟這些權利不是必然。一般和平、守法的遊行示威看不到何問題。只要符合疫情及《公安條例》，港人絕對有權利進行示威。而當局評估遊行示威是否能進行時，亦需進行風險評估，因為始終社會情況與以往不同，當局應有相應的措施確保秩序。

▲ 立法會前主席曾鈺成（右二）出席灼見名家周年論壇。（陳葆琳攝）

立法會前主席曾鈺成出席同一活動時表示，2003年討論23條立法是第一件衡擊香港與中央關係的政治大事，當時大家整套觀念只強調「一國兩制」中的「兩制之別」及《基本法》保障的權利，惟極少提到「一國之同」及香港作為中國不可分離部份的義務。他指，對於中央全面加強對香港的管治權並無異議，惟過往共產黨並無直接參與香港管治，中央需要認真探討如何以國家的社會主義制度管治香港這個資本主義社會。

他強調，中央「一管就死」不是他的看法，但亦不能說「一管就活」，並不是《港區國安法》立法後便是天下太平。他舉例指，要現今學生認識、接受及支持維護國家安全的概念尚有很多功夫要做。

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記者：陳葆琳