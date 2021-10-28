  • 26°C
香港時間 : 20211028日 (週四) 19:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太廚房】秋冬喉嚨乾燥容易咳　中醫教整潤肺止咳秋梨膏

休閒消費 18:07 2021/10/28

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

今集《靚太廚房》邀請到註冊中醫何慧欣教大家做一款潤肺止咳的秋梨膏。

踏入秋冬季節，不知大家有沒有覺得喉嚨乾燥，甚至會咳嗽。今集《靚太廚房》邀請到註冊中醫何慧欣教大家做一款潤肺止咳的秋梨膏：秋梨菊花蜜，材料做法都很簡單，做完可以加水飲用，十分滋潤，特別適合皮膚及喉嚨容易乾燥之人士。

註冊中醫何慧欣（左）、主持Ricca（右）（湛斯雅攝）

秋天宜多吃白色、入肺經的食物

註冊中醫何慧欣指秋天來臨，大家經常出現秋燥的情況，容易侵犯人體的嬌臟，因此容易導致喉嚨乾、皮膚乾、聲沙或者咳嗽。

何醫師續指秋天宜多吃白色、入肺經的食物，例如雪梨、百合、羅漢果、菊花等。而這個組合正正是秋梨菊花蜜的材料，有清熱、滋陰、潤肺止咳的功效。

秋梨膏有助增強小朋友抵抗力

何醫師表示小朋友很多時的體質至陰、至陽，他們的陽氣比較旺盛，特別到秋天很容易上火及心火旺盛，不喜歡睡覺。

媽媽可以為他們做這款秋梨膏，幫助他們清熱潤肺，以及改善秋天引致的乾咳及喉嚨痛現象。

點擊大圖了解做法詳情：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

材料

雪梨汁　1升（約10個雪梨）
百合　3個
菊花　30克
羅漢果　1個

同場加映私房菜總廚公開乾炒牛河3大秘訣　掌握牛肉嫩滑河粉不黐底竅門

點擊大圖了解做法詳情：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

做法

1.　百合洗淨分成片狀備用。

2.　羅漢果敲碎備用。

3.　菊花洗淨備用。

4.　除菊花，把所有材料加入煲內。

5.　慢火煮約1.5至2小時至濃稠，再過濾渣滓。

6.　加入菊花，翻煮大約10分鐘。

7.　過濾渣滓後，煮至收汁。

8.　加入清潔好的玻璃瓶內。

9.　冷卻後變成膏狀。

這款秋梨菊花蜜能潤肺止咳，特別適合皮膚及喉嚨容易乾燥之人士。不過，脾虛疫痰多之人士要忌吃。

保存方法

這款秋梨菊花蜜可於室溫可保存1星期，於雪櫃可保存1-2個月。一次過做好一樽放在雪櫃，隨時都可以取出加水飲用，十分方便。大家不妨在這個秋冬試試做吧。

小貼士

何醫師提醒大家，做這秋梨膏勿用金屬器皿煮，因為雪梨有酸性，酸性食物接觸金屬會產生化學物質，影響身體健康。因此，大家可選用玻璃或陶瓷物料煮秋梨膏。

此外，秋梨膏收汁時要更留神，不斷攪拌，避免煮燶，功虧一簣。

最新影片：任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩

相關文章

【靚太廚房】實測飛利浦最新氣炸鍋　炮製簡易氣炸金沙骨【附有獎遊戲】
16:37 2021/10/11
【靚太廚房】實測飛利浦最新氣炸鍋　炮製簡易氣炸金沙骨【附有獎遊戲】
【靚太廚房】四季酒店行政總廚教整懷舊港式沙翁　公開外脆內鬆軟秘訣
13:06 2021/10/26
【靚太廚房】四季酒店行政總廚教整懷舊港式沙翁　公開外脆內鬆軟秘訣
【靚太廚房】15分鐘炮製簡易芝士通粉　大廚公開拉絲芝士秘訣
15:38 2021/10/25
【靚太廚房】15分鐘炮製簡易芝士通粉　大廚公開拉絲芝士秘訣

你可能感興趣

【靚太廚房】實測飛利浦最新氣炸鍋　炮製簡易氣炸金沙骨【附有獎遊戲】
16:37 2021/10/11
【靚太廚房】實測飛利浦最新氣炸鍋　炮製簡易氣炸金沙骨【附有獎遊戲】
【靚太廚房】四季酒店行政總廚教整懷舊港式沙翁　公開外脆內鬆軟秘訣
13:06 2021/10/26
【靚太廚房】四季酒店行政總廚教整懷舊港式沙翁　公開外脆內鬆軟秘訣
【靚太廚房】15分鐘炮製簡易芝士通粉　大廚公開拉絲芝士秘訣
15:38 2021/10/25
【靚太廚房】15分鐘炮製簡易芝士通粉　大廚公開拉絲芝士秘訣
健康養生 養生 食譜 中式食譜 杞子 菊花 雪梨 中醫

最高瀏覽

【鯁喉意外】7歲女童校內食啫喱糖鯁喉　留醫一周延至今下午不治
19:08 2021/10/27
【鯁喉意外】7歲女童校內食啫喱糖鯁喉　留醫一周延至今下午不治
【竹東少女命案】14歲少女遭5人輪姦焚屍　主犯兩逃死刑獄中離奇猝死
17:33 2021/10/27
【竹東少女命案】14歲少女遭5人輪姦焚屍　主犯兩逃死刑獄中離奇猝死
【娛圈喜事】陳凱琳孖生胞弟順利補擺婚宴　Grace榮升姑奶感動落淚【多圖】
16:48 2021/10/27
【娛圈喜事】陳凱琳孖生胞弟順利補擺婚宴　Grace榮升姑奶感動落淚【多圖】