【靚太廚房】秋冬喉嚨乾燥容易咳　中醫教整潤肺止咳秋梨膏

▲ 今集《靚太廚房》邀請到註冊中醫何慧欣教大家做一款潤肺止咳的秋梨膏。

踏入秋冬季節，不知大家有沒有覺得喉嚨乾燥，甚至會咳嗽。今集《靚太廚房》邀請到註冊中醫何慧欣教大家做一款潤肺止咳的秋梨膏：秋梨菊花蜜，材料做法都很簡單，做完可以加水飲用，十分滋潤，特別適合皮膚及喉嚨容易乾燥之人士。

▲ 註冊中醫何慧欣（左）、主持Ricca（右）（湛斯雅攝）

秋天宜多吃白色、入肺經的食物

註冊中醫何慧欣指秋天來臨，大家經常出現秋燥的情況，容易侵犯人體的嬌臟，因此容易導致喉嚨乾、皮膚乾、聲沙或者咳嗽。

何醫師續指秋天宜多吃白色、入肺經的食物，例如雪梨、百合、羅漢果、菊花等。而這個組合正正是秋梨菊花蜜的材料，有清熱、滋陰、潤肺止咳的功效。

秋梨膏有助增強小朋友抵抗力

何醫師表示小朋友很多時的體質至陰、至陽，他們的陽氣比較旺盛，特別到秋天很容易上火及心火旺盛，不喜歡睡覺。

媽媽可以為他們做這款秋梨膏，幫助他們清熱潤肺，以及改善秋天引致的乾咳及喉嚨痛現象。

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材料

雪梨汁 1升（約10個雪梨）

百合 3個

菊花 30克

羅漢果 1個

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做法

1. 百合洗淨分成片狀備用。

2. 羅漢果敲碎備用。

3. 菊花洗淨備用。

4. 除菊花，把所有材料加入煲內。

5. 慢火煮約1.5至2小時至濃稠，再過濾渣滓。

6. 加入菊花，翻煮大約10分鐘。

7. 過濾渣滓後，煮至收汁。

8. 加入清潔好的玻璃瓶內。

9. 冷卻後變成膏狀。

這款秋梨菊花蜜能潤肺止咳，特別適合皮膚及喉嚨容易乾燥之人士。不過，脾虛疫痰多之人士要忌吃。

保存方法

這款秋梨菊花蜜可於室溫可保存1星期，於雪櫃可保存1-2個月。一次過做好一樽放在雪櫃，隨時都可以取出加水飲用，十分方便。大家不妨在這個秋冬試試做吧。

小貼士

何醫師提醒大家，做這秋梨膏勿用金屬器皿煮，因為雪梨有酸性，酸性食物接觸金屬會產生化學物質，影響身體健康。因此，大家可選用玻璃或陶瓷物料煮秋梨膏。

此外，秋梨膏收汁時要更留神，不斷攪拌，避免煮燶，功虧一簣。

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記者：王芷瑩