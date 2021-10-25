【基建投資】林鄭︰基建投資是融入國家發展重要板塊　預計未來數年政府基本工程開支過千億

▲ 特首林鄭月娥今日上午在「時代精神耀香江」之大國建造主題展開幕儀式致辭。（政府新聞處）

特首林鄭月娥表示，預計未來數年政府在基本工程開支每年將超過1,000億元，推展各項民生基建工程，加快造地建房，改善市民的居住環境，提升市民的生活質素。

早前因跌倒受傷後右手骨折的林鄭於今日上午出席「時代精神耀香江」之大國建造主題展開幕儀式。她致辭時表示，在 《施政報告》中提出勾劃出香港在新局面下如何融入國家發展大局，當中基建投資是非常重要的板塊，既是經濟發展的引擎，更是未來規劃布局的載體。而應對疫情對經濟的影響，基建投資也作為刺激經濟逆周期的主要措施，港府將繼續投資基建。



她續指，要落實有關規劃，《施政報告》中提出的《北部都會區發展策略》一方面希望徹底解決香港的土地房屋問題，另一方面作為香港融入粵港澳大灣區發展和國家發展大局的重要策略及平台。港府會全力推進各項建造工作，確立新的視野、新的策略、新的措施，配合國家的發展藍圖，推進香港在新局面下的各項發展。

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責任編輯：陳葆琳