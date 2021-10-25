【立法會選舉】首在竹篙灣檢疫中心設投票站　居家或酒店隔離者未能投票

▲ 立法會換屆選舉12月19日舉行。（資料圖片）

立法會換屆選舉12月19日舉行，候選人提名期由本周六至下月12日。選舉管理委員會今公布選舉指引，包括繼續沿用電子派票、縮短投票時間至14小時，首次在竹篙灣檢疫中心設立票站，供接受強檢人士投票等，不過，正接受居家隔離或指定檢疫酒店隔離人士，就未獲提供特別投票安排。

票站方面，選舉事務處計劃在全港10個選區設立超過620個一般投票站。亦會在會展設立一個選委會界別投票站，供該界別選民同時投下選委會界別、地方選區及功能界別選票。考慮到選委會界別採用「全票制」，為免選民誤選多於或少於40人而導致選票無效，選委會界別投票站內將提供光學標記閱讀機，供選民檢查選票上所選取的候選人是否40名。選管會強調，光學標記閱讀機不會記錄或點算選票上的選擇。

選管會主席馮驊續指，對於非身處香港而有意投票的選民，贏留意抵港檢疫安排，儘早規劃行程及預留足夠時間完成抵港檢疫要求。他表示，選舉事務處會繼續與食物及衞生局、衞生防護中心保持緊密聯繫，密切注視疫情發展，並因應情況作出評估，具體安排在敲定後會適時公布。

至於投票時間，將改為由上午8時30分至晚上10時30分，較以往少1小時。設於懲教署院內的票站，則維持至上午9時至下午4時，馮驊稱，因爲今次選舉採用電子選民登記冊及其他改善措施，時間改動是為讓票站工作人員有更多時間對相關設備進行最後檢查。

此外，立法會選舉將繼續設立關愛隊，屆時票站將設立兩條隊伍，一條供有需要人士（即年滿70歲人士、因身體狀況而難以長時間站立者及孕婦），另一條則供其他一般人士使用。票站內亦備有座椅，供有需要人士坐下休息，之後才到隊伍輪候領取選票。

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記者：林曉君