【新冠疫苗】港府認可柬埔寨疫苗接種紀錄　當地打齊針港人本周三起可返港

▲ 港府認可柬埔寨疫苗接種紀錄，當地打齊針港人本周三起可返港。（資料圖片）

政府今日（25日）公布，已與柬埔寨政府完成商討，將認可該國發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄。政府亦將接受曾逗留A組指明地區的香港居民持哈薩克斯坦或英屬維爾京群島等目前並非A組指明地區所發出的疫苗接種紀錄登機來港。相關安排將由10月27日（周三）凌晨零時起實施。

當局指，由本月27日凌晨零時起，持有由柬埔寨相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

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政府亦已與有關政府完成商討，認可哈薩克斯坦及英屬維爾京群島疫苗接種紀錄的安排，相關安排同樣由本月27日凌晨零時起實施。雖然該等地區目前並非A組指明地區，但有關安排可便利持該等地區相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。

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責任編輯：李榮忠